Графіки відключення світла на 4 лютого: хто буде без електроенергії 19 годин

Протягом 4 лютого в усіх областях України застосовуватимуться відключення світла. Найбільше без електроенергії лишатимуться жителі Дніпропетровської області — там обмеження триватимуть до 19 годин.

Графіки відключень світла на 4 лютого опублікувала пресслужба ДТЕК. В НЕК "Укренерго" зазначили, що погодинні графіки та обмеження потужності для промислових споживачів внаслідок російських ракетно-дронових атак на енергосистему діятимуть протягом усієї доби в усіх регіонах України.

Відключення світла у Києві

На сайті "ДТЕК Київські електромережі" повідомляється, що через російську атаку продовжують діяти екстрені обмеження в Дарницькому та Дніпровському районах на лівому березі столиці. В решті міста діють погодинні стабілізаційні графіки, інформацію щодо яких можна дізнатися в застосунку "Київ Цифровий", на сайті ДТЕК або в чат-боті.

При цьому замість звичних 12 підгруп Київ поділений на 60 груп.

Відключення світла у Київській області

У Київській області в різних черг електроенергії не буде від 10 до 17 годин.

Відключення світла в Одеській області

Щодо Одещини в ДТЕК зазначили, що графіки діють лише там, де це дозволяє стан електромережі. В самій Одесі, частково в Одеському районі і в деяких районних центрах застосовуються екстрені обмеження.

Відключення світла у Дніпропетровській області

Жителям Дніпровщини вимикатимуть електроенергію по три рази на добу, загалом обмеження триватимуть від 16,5 до 19 годин.

Дізнатися актуальну інформацію за конкретною адресою можна на сайтах обленерго. Час і обсяг обмежень може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, енергетичний експерт Віктор Відзіговський казав, що графіки відключень світла у Києві можуть бути послаблені, якщо відступляться морози, а росіяни зменшать інтенсивність обстрілів критичної інфраструктури. Для опалення, за його словами, в столиці можуть тимчасово під'єднати мобільні котельні або невеликі додаткові установки.

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте 3 лютого зазначив, що росіяни знехтували проханням президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я, завдавши удару по українській енергосистемі.