Графики отключения света на 6 февраля: у кого не будет электроэнергии 20 часов

Не во всех регионах Украины 6 февраля будут отключать электроэнергию по графикам. Энергетики сообщают об экстренных отключениях света в Киевской области, а также из-за непогоды фиксируется большое количество аварий в Одесской области.

Графики отключений света в Украине на 6 февраля опубликовала ДТЭК в официальном Telegram-канале. В НЭК "Укрэнерго" уточнили, что во всех украинских регионах, где не будет необходимости в экстренных мерах, в течение суток будут действовать почасовые графики и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ситуация в энергосистеме может претерпевать изменения, поэтому актуальную информацию следует проверять на сайтах облэнерго.

Отключение света в Киеве

В столице вместо традиционных 12 очередей все еще действуют временные индивидуальные графики, которые составляются отдельно для каждого дома. Время отключения электроэнергии можно узнать на сайте "ДТЭК Киевские электросети", в чат-боте компании или в приложении "Киев Цифровой".

Отключение света в Киевской области

Графики для Киевщины ДТЭК также не публиковала. На сайте "ДТЭК Киевские региональные электросети" опубликовано объявление об экстренных отключениях света, при которых графики не действуют.

Отключение света в Одесской области

В Одесской области графики применяются только там, где это позволяет состояние электросети. В Одессе, частично Одесском районе и некоторых районных центрах продолжают действовать аварийные отключения.

"В Подольском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском, Березовском и Одесском районе, в частности в Одессе, большое количество аварий из-за непогоды. Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее восстановить работу оборудования", — говорится в сообщении на сайте "ДТЭК Одесские электросети".

По графикам каждую очередь будут отключать по три раза, электроэнергия будет отсутствовать от 16 до 20 часов.

Отключение света в Днепропетровской области

В Днепропетровской области электроэнергию в зависимости от очереди будут отключать от 3 до 4 раз на время от 16 до 19 часов.

Напомним, в ДТЭК объясняли логику новых графиков в Киеве: электроэнергию могут отключать не по очереди из-за разной степени повреждения сетей и энергоузлов. В компании отметили, что вернуться к привычным очередям из-за многочисленных повреждений и влияния морозов на нагрузку энергосистемы пока невозможно.

Также СМИ писали о якобы тотальных отключениях света в Украине из-за масштабных повреждений инфраструктуры российскими обстрелами, однако в "Укрэнерго" назвали эти сообщения фейками и заверили, что ситуация остается контролируемой, и безвозвратное исчезновение электроэнергии украинцам не грозит.