Графіки відключення світла на 6 лютого: у кого не буде електроенергії 20 годин

Не в усіх регіонах України 6 лютого вимикатимуть електроенергію за графіками. Енергетики повідомляють про екстрені відключення світла у Київській області, а також через негоду фіксується велика кількість аварій на Одещині.

Графіки відключень світла в Україні на 6 лютого опублікувала ДТЕК в офіційному Telegram-каналі. В НЕК "Укренерго" уточнили, що в усіх українських регіонах, де не буде потреби в екстрених заходах, протягом доби діятимуть погодинні графіки та обмеження потужності для промислових споживачів.

Ситуація в енергосистемі може зазнавати змін, тому актуальну інформацію варто перевіряти на сайтах обленерго.

Відключення світла у Києві

В столиці замість традиційних 12 черг усе ще діють тимчасові індивідуальні графіки, які складаються окремо для кожного будинку. Час вимкнення електроенергії можна дізнатися на сайті "ДТЕК Київські електромережі", в чат-боті компанії або в застосунку "Київ Цифровий".

Відключення світла у Київській області

Графіки для Київщини ДТЕК також не публікувала. На сайті "ДТЕК Київські регіональні електромережі" опубліковане оголошення про екстрені відключення світла, за яких графіки не діють.

Відключення світла в Одеській області

На Одещині графіки застосовуються лише там, де це дозволяє стан електромережі. В Одесі, частково Одеському районі та деяких районних центрах продовжують діяти аварійні вимкнення.

"В Подільському, Роздільнянському, Білгород-Дністровському, Березівському та Одеському районі, зокрема в Одесі, велика кількість аварій через негоду. Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше відновити роботу обладнання", — йдеться в повідомленні на сайті "ДТЕК Одеські електромережі".

За графіками кожну чергу вимикатимуть по три рази, електроенергія буде відсутня від 16 до 20 годин.

Відключення світла в Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області електроенергію залежно від черги вимикатимуть від 3 до 4 разів на час від 16 до 19 годин.

Нагадаємо, в ДТЕК пояснювали логіку нових графіків у Києві: електроенергію можуть вимикати не за чергою через різний ступінь пошкодження мереж й енерговузлів. В компанії зазначили, що повернутися до звичних черг через численні пошкодження та вплив морозів на навантаження енергосистеми наразі неможливо.

Також ЗМІ писали про нібито тотальні відключення світла в Україні через масштабні пошкодження інфраструктури російськими обстрілами, проте в "Укренерго" назвали ці повідомлення фейками та запевнили, що ситуація лишається контрольованою, та безповоротне зникнення електроенергії українцям не загрожує.