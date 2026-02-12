В Днепропетровской области отменены графики: ДТЭК ввела экстренные отключения света

В Днепропетровской области в результате российского обстрела 12 февраля введены экстренные отключения электроэнергии. Почасовые графики при этом не действуют.

Об аварийных отключениях света в Днепропетровской области сообщает ДТЭК. Ограничения применены по команде НЭК "Укрэнерго". На сайте "ДТЭК Днепровские электросети" призывают экономить электроэнергию тех, у кого она есть, чтобы энергетики могли быстрее стабилизировать систему.

Актуальную информацию по отключениям по конкретным адресам можно проверять на сайте ДТЭК или в чат-боте.

В Днепропетровской области действуют аварийные отключения света Фото: скриншот

Отключение света в Украине 12 февраля

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга 12 февраля сообщил, что россияне ночью осуществили массированный обстрел украинской энергетической инфраструктуры. Это привело к обесточиванию потребителей Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и Киева, а также в результате атаки остались без теплоснабжения часть жителей столицы и Днепра.

"Ликвидация последствий массированных атак врага на энергосистему страны продолжается. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — сказал замглавы Минэнерго.

Обстрел Днепропетровской области 12 февраля

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в 3:02 12 февраля сообщил о российской атаке на Днепр. Впоследствии он рассказал о повреждении частных домов и автомобиля в одном из районов областного центра, а также о возникновении пожара.

В ОВА показали последствия атаки РФ на Днепр в ночь на 12 февраля Фото: Днепропетровская ОГА

Также стало известно, что в результате российского обстрела в Днепре получили ранения младенец и 4-летняя девочка, врачи оказывают детям необходимую помощь.

По состоянию на 7:30 Александр Ганжа сообщал о четырех раненых в результате массированной атаки ракетами и беспилотниками на Днепропетровскую область. В Днепре госпитализирован мальчик, которому нет месяца. По оценкам медиков, он находится в состоянии средней тяжести.

Россияне во время обстрела Днепра 12 февраля ранили детей Фото: Днепропетровская ОГА

"Из-за атаки произошло несколько возгораний. Повреждены объект инфраструктуры, частные дома и авто", — рассказал Ганжа.

Также под атакой российских беспилотников были Синельниковский (там повреждена инфраструктура и детский сад) и Никопольский районы области.

Отключение света в Украине из-за обстрелов РФ: что известно

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко 11 февраля предупреждал, что из-за ситуации со светом в Киеве могут происходить массовые поломки лифтов.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в подкасте 10 февраля посоветовал украинцам готовиться к худшей ситуации со светом и отметил, что запасы оборудования для ремонта уже исчерпаны.

Также 10 февраля народный депутат Марьяна Безуглая показала люстру в Раде на фоне отключений электроэнергии в Украине.