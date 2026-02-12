У Дніпропетровській області скасовані графіки: ДТЕК запровадила екстрені відключення світла

У Дніпропетровській області внаслідок російського обстрілу 12 лютого запроваджені екстрені відключення електроенергії. Погодинні графіки при цьому не діють.

Про аварійні відключення світла у Дніпропетровській області повідомляє ДТЕК. Обмеження застосовані за командою НЕК "Укренерго". На сайті "ДТЕК Дніпровські електромережі" закликають економити електроенергію тих, у кого вона є, щоб енергетики могли швидше стабілізувати систему.

Актуальну інформацію щодо відключень за конкретними адресами можна перевіряти на сайті ДТЕК або в чат-боті.

У Дніпропетровській області діють аварійні відключення світла Фото: скриншот

Відключення світла в Україні 12 лютого

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу 12 лютого повідомив, що росіяни вночі здійснили масований обстріл української енергетичної інфраструктури. Це спричинило знеструмлення споживачів Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Київської областей та Києва, а також внаслідок атаки лишилися без теплопостачання частина жителів столиці та Дніпра.

"Ліквідація наслідків масованих атак ворога на енергосистему країни триває. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — сказав заступник голови Міненерго.

Обстріл Дніпропетровської області 12 лютого

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа о 3:02 12 лютого повідомив про російську атаку на Дніпро. Згодом він розповів про пошкодження приватних будинків і автомобіля в одному з районів обласного центру, а також про виникнення пожежі.

В ОВА показали наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч на 12 лютого Фото: Дніпропетровська ОДА

Також стало відомо, що внаслідок російського обстрілу в Дніпрі дістали поранення немовля та 4-річна дівчинка, лікарі надають дітям необхідну допомогу.

Станом на 7:30 Олександр Ганжа повідомляв про чотирьох поранених внаслідок масованої атаки ракетами та безпілотниками на Дніпропетровську область. У Дніпрі госпіталізований хлопчик, якому немає місяця. За оцінками медиків, він перебуває у стані середньої тяжкості.

Росіяни під час обстрілу Дніпра 12 лютого поранили дітей Фото: Дніпропетровська ОДА

"Через атаку сталося кілька займань. Пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та авто", — розповів Ганжа.

Також під атакою російських безпілотників були Синельниківський (там пошкоджена інфраструктура та дитячий садок) і Нікопольський райони області.

Відключення світла в Україні через обстріли РФ: що відомо

Депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко 11 лютого попереджав, що через ситуацію зі світлом у Києві можуть ставатися масові поломки ліфтів.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в подкасті 10 лютого порадив українцям готуватися до гіршої ситуації зі світлом і зазначив, що запаси обладнання для ремонту вже вичерпані.

Також 10 лютого народна депутатка Мар'яна Безугла показала люстру в Раді на тлі відключень електроенергії в Україні.