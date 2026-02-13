Графики отключений света на 13 февраля: кто сегодня будет без электроэнергии по 17 часов

Сегодня, 13 февраля, по всем регионам Украины вводятся графики почасовых отключений. У потребителей некоторых групп света не будет по 17 часов в сутки.

Причинами введения ограничений в электроснабжении для населения остаются последствия предыдущих массированных ракетных и дроновых ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. В ДТЭК определили, кому и как будут отключать свет сегодня.

На сайте компании появились графики почасовых отключений для Днепропетровской, Одесской и Киевской областей.

В то же время в "Укрэнерго" отметили, что ограничения продолжают применяться и для промышленных потребителей. Ситуация в течение суток может меняться, поэтому для того, чтобы узнать время и объем отключений, нужно следить за официальными страницами облэнерго по конкретному региону.

Відео дня

Графики отключений света в Днепропетровской области на 13 февраля

ДТЭК | график отключения света для 1-3 очередей в Днепропетровской области на 13 февраля

ДТЭК | график отключения света для 4-6 очередей в Днепропетровской области на 13 февраля

Графики отключений света в Одесской области на 13 февраля

Графики почасовых отключений в Одесской области сегодня будут действовать только в тех частях региона, где это позволяет ввести состояние энергосети, сообщили в ДТЭК. В Одессе, отдельных районных центрах и частично Одесском районе продолжают действовать экстренные отключения света.

Дополнительно ситуацию в энергетике, которая сложилась в регионе, осложняют погодные условия, рассказали энергетики.

ДТЭК | график отключения света для 1-3 очередей в Одесской области на 13 февраля

ДТЭК | график отключения света для 4-6 очередей в Одесской области на 13 февраля

Графики отключений света в Киевской области на 13 февраля

ДТЭК | график отключения света для 1-3 очередей в Киевской области на 13 февраля

ДТЭК | график отключения света для 4-6 очередей в Киевской области на 13 февраля

Отключение света в Киеве 13 февраля

В Киеве в результате сложной ситуации в энергетике сегодня будут продолжать действовать индивидуальные графики включений света, как говорится на сайте ДТЭК. Эти графики отличаются от почасовых и посмотреть их можно на сайте, в чат-боте компании, а также в мобильном приложении "Киев Цифровой".

Предыдущие графики и очереди в Киеве отменены, отметили в ДТЭК.

Напомним, 12 февраля эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук в эфире "Киев24" рассказал, в каких регионах, кроме столицы, будет сложной ситуация со светом.

Энергоэксперт Александр Харченко в эфире подкаста "Субъективно, но правдиво" заявил, что в Киеве даже после окончания войны свет будут отключать еще 3 года.