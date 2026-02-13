Графіки відключень світла на 13 лютого: хто сьогодні буде без електроенергії по 17 годин

Сьогодні, 13 лютого, по всіх регіонах України запроваджуються графіки погодинних відключень. У споживачів деяких груп світла не буде по 17 годин на добу.

Причинами запроваджень обмежень в електропостачанні для населення залишаються наслідки попередніх масованих ракетних та дронових ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури. У ДТЕК визначили, кому та як відключатимуть світло сьогодні.

На сайті компанії з'явилися графіки погодинних відключень для Дніпропетровської, Одеської та Київської областей.

Водночас в "Укренерго" зазначили, що обмеження продовжують застосовуватися і для промислових споживачів. Ситуація упродовж доби може змінюватися, тому для того, щоб дізнатися час та обсяг відключень, потрібно стежити за офіційними сторінками обленерго за конкретним регіоном.

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 13 лютого

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг у Дніпропетровській області на 13 лютого

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг у Дніпропетровській області на 13 лютого

Графіки відключень світла в Одеській області на 13 лютого

Графіки погодинних відключень в Одеській області сьогодні діятимуть лише у тих частинах регіону, де це дозволяє запровадити стан енергомережі, повідомили у ДТЕК. В Одесі, окремих районних центрах та частково Одеському районі продовжують діяти екстрені відключення світла.

Додатково ситуацію в енергетиці, яка склалася у регіоні, ускладнюють погодні умови, розповіли енергетики.

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг в Одеській області на 13 лютого

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг в Одеській області на 13 лютого

Графіки відключень світла у Київській області на 13 лютого

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг у Київській області на 13 лютого

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг у Київській області на 13 лютого

Відключення світла у Києві 13 лютого

У Києві внаслідок складної ситуації в енергетиці сьогодні продовжуватимуть діяти індивідуальні графіки включень світла, як йдеться на сайті ДТЕК. Ці графіки відрізняються від погодинних і переглянути їх можна на сайті, у чат-боті компанії, а також у мобільному застосунку "Київ Цифровий".

Попередні графіки та черги у Києві скасовані, наголосили у ДТЕК.

