Графіки відключень світла на 13 лютого: хто сьогодні буде без електроенергії по 17 годин
Сьогодні, 13 лютого, по всіх регіонах України запроваджуються графіки погодинних відключень. У споживачів деяких груп світла не буде по 17 годин на добу.
Причинами запроваджень обмежень в електропостачанні для населення залишаються наслідки попередніх масованих ракетних та дронових ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури. У ДТЕК визначили, кому та як відключатимуть світло сьогодні.
На сайті компанії з'явилися графіки погодинних відключень для Дніпропетровської, Одеської та Київської областей.
Водночас в "Укренерго" зазначили, що обмеження продовжують застосовуватися і для промислових споживачів. Ситуація упродовж доби може змінюватися, тому для того, щоб дізнатися час та обсяг відключень, потрібно стежити за офіційними сторінками обленерго за конкретним регіоном.
Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 13 лютого
Графіки відключень світла в Одеській області на 13 лютого
Графіки погодинних відключень в Одеській області сьогодні діятимуть лише у тих частинах регіону, де це дозволяє запровадити стан енергомережі, повідомили у ДТЕК. В Одесі, окремих районних центрах та частково Одеському районі продовжують діяти екстрені відключення світла.
Додатково ситуацію в енергетиці, яка склалася у регіоні, ускладнюють погодні умови, розповіли енергетики.
Графіки відключень світла у Київській області на 13 лютого
Відключення світла у Києві 13 лютого
У Києві внаслідок складної ситуації в енергетиці сьогодні продовжуватимуть діяти індивідуальні графіки включень світла, як йдеться на сайті ДТЕК. Ці графіки відрізняються від погодинних і переглянути їх можна на сайті, у чат-боті компанії, а також у мобільному застосунку "Київ Цифровий".
Попередні графіки та черги у Києві скасовані, наголосили у ДТЕК.
Нагадаємо, 12 лютого експерт із питань енергетики Юрій Корольчук в етері "Київ24" розповів, у яких регіонах, окрім столиці, буде складною ситуація зі світлом.
Енергоексперт Олександр Харченко в етері подкасту "Суб'єктивно, але правдиво" заявив, що у Києві навіть після закінчення війни світло будуть відключати ще 3 роки.