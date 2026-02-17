Курс доллара может вырасти до 47 гривен в 2026 году, — экономист

Финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что курс доллара может достичь 47 гривен из-за торгового дефицита и импортозависимости экономики Украины.

По его словам, официальный курс гривны приблизился к 43 гривнам за доллар. Зимой 2025-го гривна укрепилась, затем перешла в боковой тренд. Осенью темп девальвации нарастал и достиг пика в январе 2026-го. Но теперь не исключено, что курс доллара достигнет 47 гривен, прогнозирует Алексей Кущ.

Общий баланс показывает профицит более 12 миллиардов долларов за прошлый год. Последний раз отрицательное сальдо фиксировали в 2022 году, что повлекло девальвацию с 28 до почти 37 гривен за доллар.

Сейчас украинская экономика переживает самую глубокую деиндустриализацию за свою историю. Сервисная компонента ВВП превысила 70 процентов, сырьевая достигла 15 процентов, на промышленность приходится лишь 15 процентов против довоенных 20-25 процентов. Промышленный сектор сокращается вопреки классической теории военной экономики, где государственный оборонный заказ должен стимулировать рост производства.

Удары россиян по портам резко уменьшили сырьевой экспорт. Потребление импорта растет: население покупает потребительские товары, бизнес — оборудование, даже отечественный ОПК все больше зависит от импортных компонентов.

По итогам прошлого года торговый дефицит составляет 51 миллиард долларов, или 25 процентов ВВП. Это критический уровень. Такой минус требует покрытия из других источников.

Национальный банк опирается на валютные резервы в 57,7 миллиарда долларов. Часть средств можно потратить на поддержание курса на уровне 42-43 гривны за доллар.

Минфин закладывает в бюджет средний курс 45,7 гривны за доллар, что предполагает девальвацию до 46-47 гривен в конце года, по мнению Куща.

Какой курс доллара прогнозировать в 2026 году

При условии сохранения текущих тенденций курсовой коридор прогнозируется в пределах 42-47 гривен за доллар. Это официальное ожидание власти, заложенное в бюджет. Ускорение предоставления внешней помощи будет фиксировать гривну ближе к 45, торможение — до 47 гривен.

Прогноз может существенно изменить завершение войны осенью или резкая радикализация летом. У НБУ остается инструмент внезапной дискретной девальвации для выполнения бюджетных параметров доходов на таможне.

Структурные проблемы — деиндустриализация, рост импортозависимости, критический торговый дефицит — формируют устойчивое девальвационное давление.

"Валютные резервы дают Нацбанку возможность маневра, однако не устраняют фундаментальных дисбалансов. Стабильность курса держится на внешних кредитах, а не на внутренней экономической силе", — резюмирует Кущ.

