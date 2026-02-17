Курс долара може зрости до 47 гривень у 2026 році, — економіст

Фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що курс долара може досягти 47 гривень через торговельний дефіцит та імпортозалежність економіки України.

За його словами, офіційний курс гривні наблизився до 43 гривень за долар. Взимку 2025-го гривня зміцнилась, потім перейшла у боковий тренд. Восени темп девальвації наростав і досяг піку у січні 2026-го. Але тепер не виключено, що курс долара сягне 47 гривень, прогнозує Олексій Кущ.

Загальний баланс показує профіцит понад 12 мільярдів доларів за минулий рік. Останній раз від'ємне сальдо фіксували в 2022 році, що спричинило девальвацію з 28 до майже 37 гривень за долар.

Зараз українська економіка переживає найглибшу деіндустріалізацію за свою історію. Сервісна компонента ВВП перевищила 70 відсотків, сировинна досягла 15 відсотків, на промисловість припадає лише 15 відсотків проти довоєнних 20-25 відсотків. Промисловий сектор скорочується всупереч класичній теорії воєнної економіки, де державне оборонне замовлення має стимулювати зростання виробництва.

Відео дня

Важливо

Долар — по 47 гривень: що буде з курсом валют у 2026 році

Удари росіян по портах різко зменшили сировинний експорт. Споживання імпорту зростає: населення купує споживчі товари, бізнес — обладнання, навіть вітчизняний ОПК дедалі більше залежить від імпортних компонентів.

За підсумками минулого року торговельний дефіцит становить 51 мільярд доларів, або 25 відсотків ВВП. Це критичний рівень. Такий мінус потребує покриття з інших джерел.

Національний банк спирається на валютні резерви в 57,7 мільярда доларів. Частину коштів можна витратити на підтримку курсу на рівні 42-43 гривні за долар.

Мінфін закладає в бюджет середній курс 45,7 гривні за долар, що передбачає девальвацію до 46-47 гривень наприкінці року, на думку Куща.

Який курс долара прогнозувати у 2026 році

За умови збереження поточних тенденцій курсовий коридор прогнозується в межах 42-47 гривень за долар. Це офіційне очікування влади, закладене у бюджет. Прискорення надання зовнішньої допомоги фіксуватиме гривню ближче до 45, гальмування — до 47 гривень.

Прогноз може суттєво змінити завершення війни восени або різка радикалізація влітку. У НБУ залишається інструмент раптової дискретної девальвації для виконання бюджетних параметрів доходів на митниці.

Структурні проблеми — деіндустріалізація, зростання імпортозалежності, критичний торговельний дефіцит — формують стійкий девальваційний тиск.

"Валютні резерви дають Нацбанку можливість маневру, проте не усувають фундаментальних дисбалансів. Стабільність курсу тримається на зовнішніх кредитах, а не на внутрішній економічній силі", — резюмує Кущ.

Нагадаємо, Фокус писав, що буде із курсом долару та євро за прогнозами експертів.

А тим часом в Україні наближається дедлайн із заморозки тарифів. Після завершення опалювального періоду уряд може або зберегти тариф на поточному рівні, або переглянути його.