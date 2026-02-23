Заявление Словакии: Украина назвала дату возобновления поставок нефти

Возобновление поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию перенесено. О соответствующем сообщении от Украины утверждает оператор нефтетранспортной системы страны.

Министерство экономики Словакии сообщило в понедельник, что оператор системы нефтепроводов Transpetrol получил сообщение от Украины, передает информационное агентство Reuters. В сообщении говорилось о переносе возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" на 25 февраля.

Минэкономики Словакии добавило, что никаких причин этого переноса не приведено. Сбой в работе нефтепровода "Дружба" стал центром спора с момента прекращения поставок российской нефти в Словакию и Венгрию.

Это произошло в прошлом месяце из-за того, что, российский удар беспилотника поразил оборудование нефтепровода на западе Украины. Словакия и Венгрия утверждают, что в этом виновата Украина.

Відео дня

Бывший премьер-министр Петр Фиала решительно осудил решение Роберта Фицо прекратить экстренные поставки электроэнергии в Украину, назвав это опасным действием, которое непосредственно способствует российской агрессии, сообщает Aktuality. По словам Фиалы, такой шаг ослабляет безопасность всей Европы и ухудшает трагическое положение народа Украины.

Он отметил, что жители Киева имеют электроэнергию лишь несколько часов в день, а в жилых массивах они ходят в палатки, чтобы согреться. По его словам, такая ситуация возникла из-за того, что Россия систематически разрушает украинскую энергетическую инфраструктуру, тем самым влияя на простых людей.

"В этой ситуации блокирование, прекращение поставок электроэнергии — это действительно преступное деяние. И чрезвычайно опасное. Я этого совсем не понимаю", — сказал бывший премьер-министр Чехии.

Он отметил, что Венгрия угрожает заблокировать финансовую помощь Украине, а также помешала утверждению пакета дальнейших антироссийских санкций. Кроме Венгрии, против 20-го пакета санкций выступила также Словакия.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что оператор энергосистемы его страны отклонит любые запросы Украины на экстренные поставки электроэнергии с понедельника и до возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

Дроны СБУ атаковали подстанцию "Калейкино", которая обеспечивает работу нефтепровода "Дружба" на территории РФ. Беспилотники поразили оборудование нефтеперекачивающей станции, вызвав масштабный пожар. В первые часы после удара площадь возгорания достигала около 3 тысяч квадратных метров.