Заява Словаччини: Україна назвала дату відновлення поставок нафти

Відновлення поставок російської нафти нафтопроводом "Дружба" до Словаччини перенесено. Про відповідне повідомлення від України стверджує оператор нафтотранспортної системи країни.

Міністерство економіки Словаччини повідомило у понеділок, що оператор системи нафтопроводів Transpetrol отримав повідомлення від України, передає інформаційне агентство Reuters. В повідомленні йшлося про перенесення відновлення поставок нафти нафтопроводом "Дружба" на 25 лютого.

Мінекономіки Словаччини додало, що жодних причин цього перенесення не наведено. Збій у роботі нафтопроводу "Дружба" став центром суперечки з моменту припинення поставок російської нафти до Словаччини та Угорщини.

Це сталося минулого місяця через те, що, російський удар безпілотника вразив обладнання нафтопроводу на заході України. Словаччина та Угорщина стверджують, що у цьому винна Україна.

Колишній прем'єр-міністр Петро Фіала рішуче засудив рішення Роберта Фіцо припинити екстрене постачання електроенергії до України, назвавши це небезпечною дією, яка безпосередньо сприяє російській агресії, повідомляє Aktuality. За словами Фіали, такий крок послаблює безпеку всієї Європи та погіршує трагічне становище народу України.

Він зазначив, що мешканці Києва мають електроенергію лише кілька годин на день, а в житлових масивах вони ходять у намети, щоб зігрітися. За його словами, така ситуація виникла через те, що Росія систематично руйнує українську енергетичну інфраструктуру, тим самим впливаючи на простих людей.

"У цій ситуації блокування, припинення постачання електроенергії – це справді злочинний діяння. І надзвичайно небезпечне. Я цього зовсім не розумію", – сказав колишній прем’єр-міністр Чехії.

Він зазначив, що Угорщина погрожує заблокувати фінансову допомогу Україні, а також перешкодила затвердженню пакету подальших антиросійських санкцій. Окрім Угорщини, проти 20-го пакету санкцій виступила також Словаччина.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що оператор енергосистеми його країни відхилить будь-які запити України на екстрені постачання електроенергії з понеділка і до відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба".

Дрони СБУ атакували підстанцію "Калейкіно", яка забезпечує роботу нафтопроводу "Дружба" на території РФ. Безпілотники вразили обладнання нафтоперекачувальної станції, спричинивши масштабну пожежу. У перші години після удару площа загоряння сягала близько 3 тисяч квадратних метрів.