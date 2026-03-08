Графики отключения света на 9 марта: где не будут выключать электроэнергию целый день

В Украине в части регионов 9 марта будут применяться графики отключения электроэнергии. В то же время, для части потребителей ограничений не будет вообще.

Отключения света будут применяться с 08:00 до конца суток. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В то же время в компании предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться, а объем ограничений — увеличиться.

Графики отключения в Киеве на 9 марта

В приложении "Киев Цифровой" сообщили, что 9 марта отключения электроэнергии будут применяться с 08:00 до 10:59, а также с 16:00 до 21:59.

В то же время ДТЭК применяет индивидуальные графики отключения электроэнергии, которые действуют для каждого дома отдельно. Узнать графики для каждого дома отдельно можно на сайте ДТЭК, в Telegram-боте ДТЭК, а также в приложении "Киев Цифровой".

Графики отключения в Киевской области на 9 марта

В Киевской области отключение электроэнергии запланировано для нескольких очередей. В то же время, у части потребителей свет будет в течение всех суток.

Так, с 08:00 до 11:00 отключение будет применяться в объеме 0,5 групп, а с 16:00 до 22:00 — в объеме 1,5 групп.

Отключение света в Киевской области на 9 марта Фото: ДТЭК Отключение света в Киевской области на 9 марта Фото: ДТЭК

Графики отключения в Днепропетровской области на 9 марта

На Днепропетровщине потребители 5 из 12 подгрупп 9 марта будут иметь электроэнергию целый день. В то же время подгруппа 1.2 будет иметь отключения дважды за сутки — с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:30.

В то же время другие 6 подгрупп будут иметь одно отключение в сутки — от 2,5 до 4 часов в сутки.

Отключение света на Днепропетровщине на 9 марта на Днепропетровщине Фото: ДТЭК Отключение света на Днепропетровщине на 9 марта на Днепропетровщине Фото: ДТЭК

В то же время в Одесской области ситуация с электроэнергией остается сложной, из-за чего там не действуют графики отключения электроэнергии. В ДТЭК объяснили, что если в 2022-2024 годах Россия била преимущественно по большим высоковольтным подстанциям, то в 2025-м изменила тактику.

Графики отключения для других регионов можно найти на сайтах облэнерго.

Ранее в компании Yasno предупредили, что в ближайшее время не стоит ожидать перехода от временных графиков в столице. Киев сейчас "неравномерным с точки зрения возможности передачи электроэнергии по разным районам".

Фокус также писал о том, почему в Украине стали меньше выключать свет.