Графіки відключення світла на 9 березня: де не вимикатимуть електроенергію цілий день

В Україні в частині регіонів 9 березня застосовуватимуться графіки відключення електроенергії. Водночас, для частини споживачів обмежень не буде взагалі.

Відключення світла застосовуватимуться з 08:00 до кінця доби. Про це повідомили в "Укренерго".

Водночас у компанії попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, а обсяг обмежень — збільшитися.

Графіки відключення в Києві на 9 березня

У додатку "Київ Цифровий" повідомили, що 9 березня відключення електроенергії застосовуватимуться з 08:00 до 10:59, а також з 16:00 до 21:59.

Водночас ДТЕК застосовує індивідуальні графіки відключення електроенергії, які діють для кожного будинку окремо. Дізнатися графіки для кожного будинку окремо можна на сайті ДТЕК, у Telegram-боті ДТЕК, а також в додатку "Київ Цифровий".

Графіки відключення в Київській області на 9 березня

У Київській області відключення електроенергії заплановано для декількох черг. Водночас, у частини споживачів світло буде впродовж усієї доби.

Так, з 08:00 до 11:00 відключення застосовуватиметься в обсязі 0,5 груп, а з 16:00 до 22:00 — в обсязі 1,5 груп.

Відключення світла на Київщині на 9 березня Фото: ДТЭК Відключення світла на Київщині на 9 березня Фото: ДТЭК

Графіки відключення в Дніпропетровській області на 9 березня

На Дніпропетровщині споживачі 5 з 12 підгруп 9 березня матимуть електроенергію цілий день. Водночас підгрупа 1.2 матиме відключення двічі за добу — з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:30.

Водночас інші 6 підгруп матимуть одне відключення за добу — від 2,5 до 4 годин на добу.

Відключення світла на Дніпропетровщині на 9 березня Фото: ДТЭК Відключення світла на Дніпропетровщині на 9 березня Фото: ДТЭК

Водночас на Одещині ситуація з електроенергію залишається складною, через що там не діють графіки відключення електроенергії. У ДТЕК пояснили, що якщо у 2022–2024 роках Росія била переважно по великих високовольтних підстанціях, то у 2025-му змінила тактику.

Графіки відключення для інших регіонів можна знайти на сайтах обленерго.

Раніше в компанії Yasno попередили, що найближчим часом не варто очікувати на перехід від тимчасових графіків у столиці. Київ наразі "нерівномірним з точки зору можливості передачі електроенергії по різних районах".

