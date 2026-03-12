Во второй половине марта валютный рынок Украины будет адаптироваться к новым курсовым показателям, когда доллар составляет 43-44 грн, а евро — 50-51 грн.

Весна принесла на валютный рынок Украины новые испытания для гривны. Если в начале марта эксперты ожидали относительное затишье и стабильный курс валют, то геополитические события быстро изменили ситуацию. Совместная операция США и Израиля против Ирана усилила напряжение на мировых рынках, из-за чего курс доллара начал стремительно расти, а курс евро демонстрировать более неустойчивую динамику.

Впрочем, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, эксперты прогнозируют постепенную адаптацию рынка к новым курсовым показателям.

Валютный рынок переходит к адаптации

В последние недели курс доллара на украинском рынке демонстрирует устойчивую тенденцию к подорожанию. Это вызвало панику среди граждан, поскольку американская валюта едва ли не ежедневно устанавливала рекорды.

Відео дня

Официальный курс доллара в Украине стремительно рос в период со 2 по 12 марта Фото: Скриншот

Как пояснил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой в комментарии Фокусу, подорожание иностранной валюты происходит на фоне обострения геополитической ситуации в мире после совместной операции США и Израиля против Ирана.

Во время таких кризисов инвесторы традиционно переходят в так называемые "защитные активы", и доллар США остается одним из главных таких инструментов. В результате американская валюта укрепляется на мировых рынках, что влияет и на курс валют в Украине.

Важно

Ошибка, которую допускают тысячи украинцев: как уберечь свои деньги от инфляции

Впрочем, по его словам, сейчас украинский рынок постепенно адаптируется к новым курсовым реалиям.

"Украинский валютный рынок в марте демонстрирует интересную тенденцию — постепенную адаптацию к новым курсовым ориентирам. Диапазон 43-44 грн за доллар и 50-51 грн за евро уже не вызывает той эмоциональной реакции, которую можно было наблюдать ранее. Фактически рынок входит в фазу психологической стабилизации", — отметил банкир.

Валютный рынок Украины фактически входит в фазу психологической стабилизации

Что влияет на курс валют в Украине

По словам эксперта, рынок валют постепенно входит в фазу психологической стабилизации благодаря нескольким ключевым факторам, среди которых главную роль играет сбалансированный спрос и предложение.

"Накануне посевной кампании аграрные компании активнее продают валютную выручку. В то же время импортеры энергоресурсов формируют спрос на валюту. Повышение цен на нефть и нефтепродукты заставляет компании покупать топливо заранее. Такой баланс позволяет рынку оставаться относительно стабильным", — пояснил Тарас Лесовой.

Не менее важную роль в стабилизации играет Национальный банк Украины (НБУ). Благодаря международным резервам около $55 млрд, регулятор имеет мощный запас для валютных интервенций. Это позволяет сглаживать внезапные колебания.

НБУ благодаря международным резервам имеет большой запас для валютных интервенций Фото: Слово и Дело

Еще одним фактором, который влияет на курс доллара и евро в Украине, — глобальная валютная ситуация. Банкир пояснил, что в периоды геополитической нестабильности инвесторы традиционно обращаются к доллару как к защитному активу. Именно поэтому американская валюта уже укрепилась по отношению к евро почти на 3%.

"Ожидается, что в ближайшее время соотношение доллара к евро будет находиться в пределах 1,145-1,165, что скажется и на курсовой динамике в Украине", — рассказал он.

Прогноз курса валют в Украине в период с 16 по 22 марта

По оценкам банкира, в ближайшую неделю курс доллара и курс евро будут оставаться в пределах установленных коридоров:

Межбанк:

доллар — 43,5-44,25 грн;

евро — 49,5-52 грн.

Наличный рынок:

доллар — 43,5-44,5 грн;

евро — 50,5-52 грн.

"Ежедневные колебания курса будут оставаться небольшими: до 0,05-0,15 грн на межбанке, 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах", — прогнозирует Тарас Лесовой.

Средние недельные отклонения курса валют в Украине не будут превышать 1-1,5% от первоначального значения.

В целом, Тарас Лесовой считает, что сегодня валютный рынок Украины находится в фазе адаптации к новым условиям. И именно эта адаптация, по его мнению, должна стать одним из ключевых факторов его стабильности.

Между тем, официальный курс доллара уже 13 марта установит абсолютный рекорд. Валюта обойдется уже в 44,16 грн. Такой прогноз предоставил НБУ.

Напомним, после новостей об эскалации конфликта на Ближнем Востоке в Украине произошло стремительное снижение курса гривны. Тогда экспертам было сложно сделать прогнозы относительно дальнейшей ситуации на валютном рынке, поскольку в значительной степени все зависит от действий НБУ.