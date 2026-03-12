Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Экономика Курс валют в Украине

Ежедневный рекорд: банкир предупредил о курсе доллара и евро на ближайшей неделе

курс валют, курс доллара, курс евро, курс валют в Украине, прогноз курса валют, прогноз курса валют
Банкир спрогнозировал, каким будет курс доллара с 16 по 22 марта | Фото: коллаж Фокус

Во второй половине марта валютный рынок Украины будет адаптироваться к новым курсовым показателям, когда доллар составляет 43-44 грн, а евро — 50-51 грн.

Весна принесла на валютный рынок Украины новые испытания для гривны. Если в начале марта эксперты ожидали относительное затишье и стабильный курс валют, то геополитические события быстро изменили ситуацию. Совместная операция США и Израиля против Ирана усилила напряжение на мировых рынках, из-за чего курс доллара начал стремительно расти, а курс евро демонстрировать более неустойчивую динамику.

Впрочем, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, эксперты прогнозируют постепенную адаптацию рынка к новым курсовым показателям.

Валютный рынок переходит к адаптации

В последние недели курс доллара на украинском рынке демонстрирует устойчивую тенденцию к подорожанию. Это вызвало панику среди граждан, поскольку американская валюта едва ли не ежедневно устанавливала рекорды.

Відео дня
Официальный курс доллара в Украине стремительно рос в период со 2 по 12 марта
Официальный курс доллара в Украине стремительно рос в период со 2 по 12 марта
Фото: Скриншот

Как пояснил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой в комментарии Фокусу, подорожание иностранной валюты происходит на фоне обострения геополитической ситуации в мире после совместной операции США и Израиля против Ирана.

Во время таких кризисов инвесторы традиционно переходят в так называемые "защитные активы", и доллар США остается одним из главных таких инструментов. В результате американская валюта укрепляется на мировых рынках, что влияет и на курс валют в Украине.

Важно
Ошибка, которую допускают тысячи украинцев: как уберечь свои деньги от инфляции

Впрочем, по его словам, сейчас украинский рынок постепенно адаптируется к новым курсовым реалиям.

"Украинский валютный рынок в марте демонстрирует интересную тенденцию — постепенную адаптацию к новым курсовым ориентирам. Диапазон 43-44 грн за доллар и 50-51 грн за евро уже не вызывает той эмоциональной реакции, которую можно было наблюдать ранее. Фактически рынок входит в фазу психологической стабилизации", — отметил банкир.

Валютный рынок Украины фактически входит в фазу психологической стабилизации

Что влияет на курс валют в Украине

По словам эксперта, рынок валют постепенно входит в фазу психологической стабилизации благодаря нескольким ключевым факторам, среди которых главную роль играет сбалансированный спрос и предложение.

"Накануне посевной кампании аграрные компании активнее продают валютную выручку. В то же время импортеры энергоресурсов формируют спрос на валюту. Повышение цен на нефть и нефтепродукты заставляет компании покупать топливо заранее. Такой баланс позволяет рынку оставаться относительно стабильным", — пояснил Тарас Лесовой.

Не менее важную роль в стабилизации играет Национальный банк Украины (НБУ). Благодаря международным резервам около $55 млрд, регулятор имеет мощный запас для валютных интервенций. Это позволяет сглаживать внезапные колебания.

НБУ благодаря международным резервам имеет большой запас для валютных интервенций
НБУ благодаря международным резервам имеет большой запас для валютных интервенций
Фото: Слово и Дело

Еще одним фактором, который влияет на курс доллара и евро в Украине, — глобальная валютная ситуация. Банкир пояснил, что в периоды геополитической нестабильности инвесторы традиционно обращаются к доллару как к защитному активу. Именно поэтому американская валюта уже укрепилась по отношению к евро почти на 3%.

"Ожидается, что в ближайшее время соотношение доллара к евро будет находиться в пределах 1,145-1,165, что скажется и на курсовой динамике в Украине", — рассказал он.

Прогноз курса валют в Украине в период с 16 по 22 марта

По оценкам банкира, в ближайшую неделю курс доллара и курс евро будут оставаться в пределах установленных коридоров:

Межбанк:

  • доллар — 43,5-44,25 грн;
  • евро — 49,5-52 грн.

Наличный рынок:

  • доллар — 43,5-44,5 грн;
  • евро — 50,5-52 грн.

"Ежедневные колебания курса будут оставаться небольшими: до 0,05-0,15 грн на межбанке, 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах", — прогнозирует Тарас Лесовой.

Средние недельные отклонения курса валют в Украине не будут превышать 1-1,5% от первоначального значения.

В целом, Тарас Лесовой считает, что сегодня валютный рынок Украины находится в фазе адаптации к новым условиям. И именно эта адаптация, по его мнению, должна стать одним из ключевых факторов его стабильности.

Между тем, официальный курс доллара уже 13 марта установит абсолютный рекорд. Валюта обойдется уже в 44,16 грн. Такой прогноз предоставил НБУ.

Напомним, после новостей об эскалации конфликта на Ближнем Востоке в Украине произошло стремительное снижение курса гривны. Тогда экспертам было сложно сделать прогнозы относительно дальнейшей ситуации на валютном рынке, поскольку в значительной степени все зависит от действий НБУ.