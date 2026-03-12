У другій половині березня валютний ринок України буде адаптовуватися до нових курсових показників, коли долар становить 43-44 грн, а євро — 50-51 грн.

Весна принесла на валютний ринок України нові випробування для гривні. Якщо на початку березня експерти очікували відносне затишшя і стабільний курс валют, то геополітичні події швидко змінили ситуацію. Спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану посилила напруження на світових ринках, через що курс долара почав стрімко зростати, а курс євро демонструвати більш нестійку динаміку.

Втім, попри конфлікт на Близькому Сході, експерти прогнозують поступову адаптацію ринку до нових курсових показників.

Валютний ринок переходить до адаптації

Останніми тижнями курс долара на українському ринку демонструє стійку тенденцію до подорожчання. Це викликало паніку серед громадян, оскільки американська валюта чи не щодня встановлювала рекорди.

Офіційний курс долара в Україні стрімко зростав у період з 2 по 12 березня Фото: Скриншот

Як пояснив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий у коментарі Фокусу, подорожчання іноземної валюти відбувається на тлі загострення геополітичної ситуації у світі після спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Під час таких криз інвестори традиційно переходять у так звані "захисні активи", і долар США залишається одним із головних таких інструментів. У результаті американська валюта зміцнюється на світових ринках, що впливає і на курс валют в Україні.

Втім, за його словами, зараз український ринок поступово адаптується до нових курсових реалій.

"Український валютний ринок у березні демонструє цікаву тенденцію — поступову адаптацію до нових курсових орієнтирів. Діапазон 43-44 грн за долар та 50-51 грн за євро уже не викликає тієї емоційної реакції, яку можна було спостерігати раніше. Фактично ринок входить у фазу психологічної стабілізації", — зазначив банкір.

Валютний ринок України фактично входить у фазу психологічної стабілізації

Що впливає на курс валют в Україні

За словами експерта, ринок валют поступово входить у фазу психологічної стабілізації завдяки кільком ключовим факторам, серед яких головну роль відіграє збалансований попит і пропозиція.

"Напередодні посівної кампанії аграрні компанії активніше продають валютний виторг. Водночас імпортери енергоресурсів формують попит на валюту. Підвищення цін на нафту і нафтопродукти змушує компанії купувати пальне заздалегідь. Такий баланс дозволяє ринку залишатися відносно стабільним", — пояснив Тарас Лєсовий.

Не менш важливу роль у стабілізації грає Національний банк України (НБУ). Завдяки міжнародним резервам близько $55 млрд, регулятор має потужний запас для валютних інтервенцій. Це дозволяє згладжувати раптові коливання.

НБУ завдяки міжнародним резервам має великий запас для валютних інтервенцій Фото: Слово і Діло

Ще одним фактором, який впливає на курс долара та євро в Україні, — глобальна валютна ситуація. Банкір пояснив, що у періоди геополітичної нестабільності інвестори традиційно звертаються до долара як до захисного активу. Саме тому американська валюта вже зміцнилася щодо євро майже на 3%.

"Очікується, що найближчим часом співвідношення долара до євро перебуватиме в межах 1,145-1,165, що позначиться й на курсовій динаміці в Україні", — розповів він.

Прогноз курсу валют в Україні у період з 16 по 22 березня

За оцінками банкіра, у найближчий тиждень курс долара і курс євро залишатимуться у межах встановлених коридорів:

Міжбанк:

долар — 43,5-44,25 грн;

євро — 49,5-52 грн.

Готівковий ринок:

долар — 43,5–44,5 грн;

євро — 50,5–52 грн.

"Щоденні коливання курсу залишатимуться невеликими: до 0,05–0,15 грн на міжбанку, 0,1–0,2 грн у банках і до 0,3 грн в обмінних пунктах", — прогнозує Тарас Лєсовий.

Середні тижневі відхилення курсу валют в Україні не перевищуватимуть 1-1,5% від початкового значення.

Загалом, Тарас Лєсовий вважає, що сьогодні валютний ринок України перебуває у фазі адаптації до нових умов. І саме ця адаптація, на його думку, має стати одним із ключових факторів його стабільності.

Тим часом офіційний курс долара вже 13 березня встановить абсолютний рекорд. Валюта коштуватиме вже до 44,16 грн. Такий прогноз надав НБУ.

Нагадаємо, після новин про ескалацію конфлікту на Близькому Сході в Україні відбулося стрімке зниження курсу гривні. Тоді експертам було складно зробити прогнози щодо подальшої ситуації на валютному ринку, оскільки значною мірою все залежить від дій НБУ.