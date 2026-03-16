Курс доллара в Украине продолжает расти. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин предупредил, что дальнейшее подорожание доллара может ускорить инфляцию.

В Украине стремительно растет курс доллара, достигая исторических отметок. Новая неделя началась с официального курса 44,13 грн за доллар, тогда как на наличном рынке американскую валюту предлагают почти по 44,50 грн. По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, такая динамика, начинает угрожать ускорению инфляции в стране.

Стремительный рост доллара и вмешательство НБУ — что происходит на валютном рынке

За последнюю неделю официальный курс доллара вырос на 0,8%, а наличный — на 0,7%. На наличном рынке курс достигал 44,80 грн, тогда как криптообменники предлагали более 45 грн за доллар.

Фото: Pixels

"Новые уровни курса валют уже заставляют импортеров пересматривать цены на свои товары. Если раньше они ориентировались на прогноз 45-46 грн, то фактический рост курса до этих пределов заставляет поднимать отпускные цены до 46+ грн. Это непосредственно влияет на инфляцию", — отметил Шевчишин.

Стремительный рост курса доллара также провоцирует спекулятивный спрос. По словам аналитика, когда за одну неделю стоимость валюты растет на 1% и более, активизируется волна покупки. Андрей Шевчишин отметил, чем дольше держится такой тренд, тем дороже будет его остановить.

На межбанке среднесуточный спрос на валюту снизился на 1,5% до 356 млн долл., а предложение упало на 9% до 259 млн долл. Дефицит валюты вырос на 25% — до 97,1 млн долл. Спрос населения на наличную валюту вырос на 4% — до 110 млн долл. (годовой максимум), а продажа валюты подскочила на 9% — до 67 млн долл. В результате среднесуточный дефицит наличного рынка снизился до 43 млн долл. (-3%), а безналичные операции вернулись к профициту в 4,2 млн долл.

НБУ внимательно отслеживает ситуацию. После достижения критических уровней регулятор вмешался на рынок, увеличив предложение валюты и повлияв на курс евро. Как результат, после пиковых показателей в четверг курсы доллара и евро начали корректироваться. По итогам недели официальный евро снизился на 0,5% до 50,66 грн, тогда как наличный остался на уровне 51,5 грн.

Действия Нацбанка отразились и на объемах валютных интервенций: за неделю регулятор увеличил их на 34,7% — до 1,037 млрд долл. Это было уже 15-м случаем с начала большой войны, когда интервенции превысили 1 млрд долл.

Что повлияло на рост курса доллара в Украине

Валютный рынок Украины на этой неделе оказался под давлением сразу нескольких факторов, которые способствовали девальвации гривны, и соответственно росту курса доллара. Андрей Шевчишин объяснил, что ключевыми драйверами стали:

обвал евро на мировом рынке. За неделю курс евро к доллару упал на 1,7% — с 1,161 до 1,141;

политика регулятора, направленная на удержание евро и выравнивание кросс-курса через доллар;

блокирование кредита ЕС на 90 млрд евро и провал голосования Верховной Радой законопроектов, необходимых для получения средств МВФ и Ukraine Facility;

война в Иране и ослабление евро, из-за чего растет риск сокращения долларовой экспортной выручки. Конфликт на Ближнем Востоке ограничивает перспективы агроэкспорта и металлургической продукции, а также поставки через страны-посредников, и на межбанке эта тенденция уже проявилась;

рост спроса на валюту, ведь импортеры активнее скупают доллар на фоне его повышения, а также из-за подорожания топлива и удобрений при высоком внутреннем спросе.

В то же время главным компенсатором этих рисков эксперт называет ожидания прямой межправительственной поддержки от стран Балтии и Северной Европы на €30 млрд, о чем сообщает Politico.

Что ждать на валютном рынке на этой неделе

Новая неделя на валютном рынке может быть напряженной. Эксперт советует следить за динамикой мирового рынка и курса евро к доллару, особенно на фоне событий в Иране и серии решений центральных банков по учетным ставкам.

"Евро сейчас более уязвим из-за рисков терактов, внутренних противоречий, высоких цен на топливо и газ, а также возможного прямого противостояния с РФ", — отметил Андрей Шевчишин.

Текущий рост курса доллара уже создает давление на инфляцию и активизирует спекулятивный спрос. Поэтому вмешательство НБУ было логичным: регулятор дал возможность коррекции евро, чтобы снизить давление на доллар.

"В пятницу как межбанк, так и наличный рынок скорректировались, показав готовность к стабилизации или даже укреплению гривны... Сезонные факторы и уменьшение спекулятивного спроса также будут способствовать нормализации рынка на новых долларовых уровнях, — рассказал эксперт.

Нацбанк остается главным игроком на валютном рынке Украины и имеет возможность может как допустить девальвацию гривны, так и сдержать ее в зависимости от ситуации. Шевчишин напомнил, что среднегодовой курс прогнозируется на уровне 45,3 грн от МВФ и 45,7 грн от правительства, и приближение рынка к этим показателям уже действует как фактор сдерживания.

Эксперт прогнозирует, что при падении евро на мировых рынках:

доллар на межбанке будет на уровне 44-44,75 грн (возможно до 45 грн до конца марта), наличный 44,50-45,25 грн;

официальный курс евро — около 50 грн (до конца марта есть вероятность снижения до 49,50 грн), наличный 50,50-51 грн.

При стабилизации ситуации на мировом рынке:

доллар на межбанке 43,75-44,25 грн, наличный 43,90-44,60 грн;

официальный евро 50-51 грн, наличный около 51 грн.

Ранее Фокус сообщал, что валютный рынок Украины будет постепенно адаптироваться к новым курсовым показателям. Банкиры говорят, что 43-44 грн за доллар и 50-51 грн за евро уже не вызывают такой реакции, как это было раньше.