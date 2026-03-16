Курс доллара бьет рекорды: будет ли 50 грн за доллар — прогноз аналитика
Курс доллара в Украине продолжает расти. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин предупредил, что дальнейшее подорожание доллара может ускорить инфляцию.
В Украине стремительно растет курс доллара, достигая исторических отметок. Новая неделя началась с официального курса 44,13 грн за доллар, тогда как на наличном рынке американскую валюту предлагают почти по 44,50 грн. По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, такая динамика, начинает угрожать ускорению инфляции в стране.
Стремительный рост доллара и вмешательство НБУ — что происходит на валютном рынке
За последнюю неделю официальный курс доллара вырос на 0,8%, а наличный — на 0,7%. На наличном рынке курс достигал 44,80 грн, тогда как криптообменники предлагали более 45 грн за доллар.
"Новые уровни курса валют уже заставляют импортеров пересматривать цены на свои товары. Если раньше они ориентировались на прогноз 45-46 грн, то фактический рост курса до этих пределов заставляет поднимать отпускные цены до 46+ грн. Это непосредственно влияет на инфляцию", — отметил Шевчишин.
Стремительный рост курса доллара также провоцирует спекулятивный спрос. По словам аналитика, когда за одну неделю стоимость валюты растет на 1% и более, активизируется волна покупки. Андрей Шевчишин отметил, чем дольше держится такой тренд, тем дороже будет его остановить.
На межбанке среднесуточный спрос на валюту снизился на 1,5% до 356 млн долл., а предложение упало на 9% до 259 млн долл. Дефицит валюты вырос на 25% — до 97,1 млн долл. Спрос населения на наличную валюту вырос на 4% — до 110 млн долл. (годовой максимум), а продажа валюты подскочила на 9% — до 67 млн долл. В результате среднесуточный дефицит наличного рынка снизился до 43 млн долл. (-3%), а безналичные операции вернулись к профициту в 4,2 млн долл.
НБУ внимательно отслеживает ситуацию. После достижения критических уровней регулятор вмешался на рынок, увеличив предложение валюты и повлияв на курс евро. Как результат, после пиковых показателей в четверг курсы доллара и евро начали корректироваться. По итогам недели официальный евро снизился на 0,5% до 50,66 грн, тогда как наличный остался на уровне 51,5 грн.
Действия Нацбанка отразились и на объемах валютных интервенций: за неделю регулятор увеличил их на 34,7% — до 1,037 млрд долл. Это было уже 15-м случаем с начала большой войны, когда интервенции превысили 1 млрд долл.
Что повлияло на рост курса доллара в Украине
Валютный рынок Украины на этой неделе оказался под давлением сразу нескольких факторов, которые способствовали девальвации гривны, и соответственно росту курса доллара. Андрей Шевчишин объяснил, что ключевыми драйверами стали:
- обвал евро на мировом рынке. За неделю курс евро к доллару упал на 1,7% — с 1,161 до 1,141;
- политика регулятора, направленная на удержание евро и выравнивание кросс-курса через доллар;
- блокирование кредита ЕС на 90 млрд евро и провал голосования Верховной Радой законопроектов, необходимых для получения средств МВФ и Ukraine Facility;
- война в Иране и ослабление евро, из-за чего растет риск сокращения долларовой экспортной выручки. Конфликт на Ближнем Востоке ограничивает перспективы агроэкспорта и металлургической продукции, а также поставки через страны-посредников, и на межбанке эта тенденция уже проявилась;
- рост спроса на валюту, ведь импортеры активнее скупают доллар на фоне его повышения, а также из-за подорожания топлива и удобрений при высоком внутреннем спросе.
В то же время главным компенсатором этих рисков эксперт называет ожидания прямой межправительственной поддержки от стран Балтии и Северной Европы на €30 млрд, о чем сообщает Politico.
Что ждать на валютном рынке на этой неделе
Новая неделя на валютном рынке может быть напряженной. Эксперт советует следить за динамикой мирового рынка и курса евро к доллару, особенно на фоне событий в Иране и серии решений центральных банков по учетным ставкам.
"Евро сейчас более уязвим из-за рисков терактов, внутренних противоречий, высоких цен на топливо и газ, а также возможного прямого противостояния с РФ", — отметил Андрей Шевчишин.
Текущий рост курса доллара уже создает давление на инфляцию и активизирует спекулятивный спрос. Поэтому вмешательство НБУ было логичным: регулятор дал возможность коррекции евро, чтобы снизить давление на доллар.
"В пятницу как межбанк, так и наличный рынок скорректировались, показав готовность к стабилизации или даже укреплению гривны... Сезонные факторы и уменьшение спекулятивного спроса также будут способствовать нормализации рынка на новых долларовых уровнях, — рассказал эксперт.Важно
Нацбанк остается главным игроком на валютном рынке Украины и имеет возможность может как допустить девальвацию гривны, так и сдержать ее в зависимости от ситуации. Шевчишин напомнил, что среднегодовой курс прогнозируется на уровне 45,3 грн от МВФ и 45,7 грн от правительства, и приближение рынка к этим показателям уже действует как фактор сдерживания.
Эксперт прогнозирует, что при падении евро на мировых рынках:
- доллар на межбанке будет на уровне 44-44,75 грн (возможно до 45 грн до конца марта), наличный 44,50-45,25 грн;
- официальный курс евро — около 50 грн (до конца марта есть вероятность снижения до 49,50 грн), наличный 50,50-51 грн.
При стабилизации ситуации на мировом рынке:
- доллар на межбанке 43,75-44,25 грн, наличный 43,90-44,60 грн;
- официальный евро 50-51 грн, наличный около 51 грн.
Ранее Фокус сообщал, что валютный рынок Украины будет постепенно адаптироваться к новым курсовым показателям. Банкиры говорят, что 43-44 грн за доллар и 50-51 грн за евро уже не вызывают такой реакции, как это было раньше.