Инцидент с инкассаторскими авто в Венгрии потенциально мог создать дополнительное напряжение на валютном рынке. По оценкам, объем захваченной наличности был сопоставим с потребностями наличного сегмента примерно на 7–10 дней, что в случае задержки с компенсацией могло бы повлиять на баланс спроса и предложения.

Захват инкассаторских авто в Венгрии мог повлиять на наличный валютный рынок Украины. Фокус расспросил эксперта банковской сферы о возможных последствиях инцидента для валютного рынка.

Ситуация, произошедшая в Венгрии могла вызвать напряжение на валютном рынке Украины, однако Нацбанк оперативно вмешался и не допустил дефицита наличной валюты, отметил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

По его словам, захват инкассаторских автомобилей потенциально мог повлиять на баланс спроса и предложения на наличном валютном рынке.

Нацбанк срочно вмешался в валютный рынок Фото: Слово и Дело

"По оценкам, объем захваченной наличности был сопоставим с потребностями наличного сегмента примерно на 7–10 дней, что в случае задержки с компенсацией могло бы повлиять на баланс спроса и предложения", — пояснил Лесовой.

Відео дня

В то же время Национальный банк быстро отреагировал на ситуацию и подкрепил системные банки необходимыми объемами наличной валюты.

Ожидается, что логистика транспортировки наличности в дальнейшем будет скорректирована, однако для полного налаживания новых механизмов поставки понадобится определенное время, говорит эксперт

"Это позволило избежать возможного дефицита на наличном рынке и снять риски краткосрочных дисбалансов", — отметил банкир.

По его словам, в будущем логистика транспортировки наличности может быть скорректирована. Однако для полного налаживания новых механизмов поставки понадобится определенное время.

Лесовой добавил, что благодаря оперативным действиям регулятора удалось избежать искусственного кризиса предложения валюты.

"Курсовые показатели и в дальнейшем будут формироваться под влиянием рыночных факторов, без дополнительных искажений", — подытожил он.

Захват инкассаторских авто в Венгрии Фото: Скрин видео

Инцидент с инкассаторскими авто в Венгрии и действия регулятора: что известно

Как уже сообщал Фокус, на днях произошел незаконный захват инкассаторских машин "Ощадбанка". Машины задержали на территории Венгрии. В НБУ прокомментировали ситуацию. Там заявили,что она может вызвать незначительные логистические трудности с доставкой наличной валюты в Украину.

Сегодня, 9 марта, для подкрепления касс банковских учреждений Нацбанк будет осуществлять операции по обмену безналичной валюты банков на наличные. Предельный объем операции составляет 100 млн долл. США и 80 млн евро, сообщили там.

Важно

Венгрия не отдала захваченные инкассаторские автомобили и ценности: "Ощадбанк" обнародовал требование

"Это превентивное решение поддержит при необходимости наличную валютную ликвидность банков на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев", — отметили в НБУ.

Сейчас ситуация с наличной валютой стабильная, ведь украинские банки имеют достаточный запас наличной валюты. Объем ее среднедневных остатков в кассах банков соответствует прошлогоднему показателю.