Інцидент з інкасаторськими авто в Угорщині потенційно міг створити додаткову напругу на валютному ринку. За оцінками, обсяг захопленої готівки був співставний із потребами готівкового сегмента приблизно на 7–10 днів, що в разі затримки з компенсацією могло б вплинути на баланс попиту і пропозиції.

Захоплення інкасаторських авто в Угорщині могло вплинути на готівковий валютний ринок України. Фокус розпитав експерта банківської галузі про можливі наслідки інциденту для валютного ринку.

Ситуація, що сталася в Угорщині могла спричинити напругу на валютному ринку України, однак Нацбанк оперативно втрутився та не допустив дефіциту готівкової валюти, зазначив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

За його словами, захоплення інкасаторських автомобілів потенційно могло вплинути на баланс попиту та пропозиції на готівковому валютному ринку.

Нацбанк терміново втрутився у валютний ринок Фото: Слово і Діло

"За оцінками, обсяг захопленої готівки був співставний із потребами готівкового сегмента приблизно на 7–10 днів, що в разі затримки з компенсацією могло б вплинути на баланс попиту і пропозиції", — пояснив Лєсовий.

Відео дня

Водночас Національний банк швидко відреагував на ситуацію та підкріпив системні банки необхідними обсягами готівкової валюти.

Очікується, що логістика транспортування готівки надалі буде скоригована, однак для повного налагодження нових механізмів постачання знадобиться певний час, каже експерт

"Це дозволило уникнути можливого дефіциту на готівковому ринку та зняти ризики короткострокових дисбалансів", — зазначив банкір.

За його словами, у майбутньому логістика транспортування готівки може бути скоригована. Однак для повного налагодження нових механізмів постачання знадобиться певний час.

Лєсовий додав, що завдяки оперативним діям регулятора вдалося уникнути штучної кризи пропозиції валюти.

"Курсові показники й надалі формуватимуться під впливом ринкових чинників, без додаткових спотворень", — підсумував він.

Захоплення інкасаторських авто в Угорщині Фото: Скрин відео

Інцидент з інкасаторськими авто в Угорщині та дії регулятора: що відомо

Як вже повідомляв Фокус, днями сталося незаконне захоплення інкасаторських машин "Ощадбанку". Автівки затримали на території Угорщини. В НБУ прокоментували ситуацію. Там заявили,що вона може спричинити незначні логістичні труднощі з доставленням готівкової валюти в Україну.

Сьогодні, 9 березня, для підкріплення кас банківських установ Нацбанк здійснюватиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку. Граничний обсяг операції становить 100 млн дол. США та 80 млн євро, повідомили там.

Важливо

Угорщина не віддала захоплені інкасаторські автомобілі та цінності: "Ощадбанк" оприлюднив вимогу

"Це превентивне рішення підтримає за потреби готівкову валютну ліквідність банків на належному рівні для задоволення потреб українців", — наголосили в НБУ.

Наразі ситуація з готівковою валютою стабільна, адже українські банки мають достатній запас готівкової валюти. Обсяг її середньоденних залишків у касах банків відповідає минулорічному показнику.