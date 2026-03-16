Курс долара в Україні продовжує зростати. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин попередив, що подальше подорожчання долара може прискорити інфляцію.

В Україні стрімко зростає курс долара, досягаючи історичних позначок. Новий тиждень розпочався з офіційного курсу 44,13 грн за долар, тоді як на готівковому ринку американську валюту пропонують майже по 44,50 грн. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, така динаміка, починає загрожувати прискоренню інфляції в країні.

Стрімке зростання долара і втручання НБУ — що відбувається на валютному ринку

За останній тиждень офіційний курс долара зріс на 0,8%, а готівковий — на 0,7%. На готівковому ринку курс досягав 44,80 грн, тоді як криптообмінники пропонували більше ніж 45 грн за долар.

"Нові рівні курсу валют вже змушують імпортерів переглядати ціни на свої товари. Якщо раніше вони орієнтувались на прогноз 45-46 грн, то фактичне зростання курсу до цих меж змушує підіймати відпускні ціни до 46+ грн. Це безпосередньо впливає на інфляцію", — зазначив Шевчишин.

Стрімке зростання курсу долара також провокує спекулятивний попит. За словами аналітика, коли за один тиждень вартість валюти зростає на 1% і більше, активізується хвиля купівлі. Андрій Шевчишин зауважив, чим довше тримається такий тренд, тим дорожче буде його зупинити.

На міжбанку середньодобовий попит на валюту знизився на 1,5% до 356 млн дол., а пропозиція впала на 9% до 259 млн дол. Дефіцит валюти зріс на 25% — до 97,1 млн дол. Попит населення на готівкову валюту зріс на 4% — до 110 млн дол. (річний максимум), а продаж валюти підскочив на 9% — до 67 млн дол. Внаслідок цього середньодобовий дефіцит готівкового ринку знизився до 43 млн дол. (-3%), а безготівкові операції повернулися до профіциту в 4,2 млн дол.

НБУ уважно відстежує ситуацію. Після досягнення критичних рівнів регулятор втрутився на ринок, збільшивши пропозицію валюти та вплинувши на курс євро. Як результат, після пікових показників у четвер курси долара та євро почали коригуватись. За підсумками тижня офіційний євро знизився на 0,5% до 50,66 грн, тоді як готівковий залишився на рівні 51,5 грн.

Дії Нацбанку відобразилися й на обсягах валютних інтервенцій: за тиждень регулятор збільшив їх на 34,7% — до 1,037 млрд дол. Це було вже 15-м випадком з початку великої війни, коли інтервенції перевищили 1 млрд дол.

Що вплинуло на зростання курсу долара в Україні

Валютний ринок України цього тижня опинився під тиском одразу кількох факторів, які сприяли девальвації гривні, і відповідно зростанню курсу долара. Андрій Шевчишин пояснив, що ключовими драйверами стали:

обвал євро на світовому ринку. За тиждень курс євро до долара впав на 1,7% – із 1,161 до 1,141;

політика регулятора, яка спрямована на утримання євро та вирівнювання крос-курсу через долар;

блокування кредиту ЄС на 90 млрд євро та провал голосування Верховною Радою законопроєктів, необхідних для отримання коштів МВФ та Ukraine Facility;

війна в Ірані та ослаблення євро, через що зростає ризик скорочення доларового експортнонр виторгу. Конфлікт на Близькому Сході обмежує перспективи агроекспорту та металургійної продукції, а також постачання через країни-посередників, і на міжбанку ця тенденція вже проявилася;

зростання попиту на валюту, адже імпортери активніше скуповують долар на фоні його підвищення, а також через подорожчання пального та добрив при високому внутрішньому попиті.

Водночас головним компенсатором цих ризиків експерт називає очікування на пряму міжурядову підтримку від країн Балтії та Північної Європи на €30 млрд, про що повідомляє Politico.

Що чекати на валютному ринку цього тижня

Новий тиждень на валютному ринку може бути напружений. Експерт радить слідкувати за динамікою світового ринку та курсу євро до долара, особливо на фоні подій в Ірані та серії рішень центральних банків щодо облікових ставок.

"Євро наразі більш вразливий через ризики терактів, внутрішніх протиріч, високих цін на пальне та газ, а також можливого прямого протистояння з РФ", — зауважив Андрій Шевчишин.

Поточне зростання курсу долара вже створює тиск на інфляцію та активізує спекулятивний попит. Тому втручання НБУ було логічним: регулятор дав можливість корекції євро, щоб знизити тиск на долар.

"У п’ятницю як міжбанк, так і готівковий ринок скоригувалися, показавши готовність до стабілізації або навіть укріплення гривні… Сезонні фактори та зменшення спекулятивного попиту також сприятимуть нормалізації ринку на нових доларових рівнях, — розповів експерт.

Нацбанк залишається головним гравцем на валютному ринку України і має можливість може як допустити девальвацію гривні, так і стримати її залежно від ситуації. Шевчишин нагадав, що середньорічний курс прогнозується на рівні 45,3 грн від МВФ та 45,7 грн від уряду, і наближення ринку до цих показників вже діє як фактор стримування.

Експерт прогнозує, що при падінні євро на світових ринках:

долар на міжбанку буде на рівні 44-44,75 грн (можливо до 45 грн до кінця березня), готівковий 44,50-45,25 грн;

офіційний курс євро — близько 50 грн (до кінця березня є ймовірність зниження до 49,50 грн), готівковий 50,50-51 грн.

При стабілізації ситуації на світовому ринку:

долар на міжбанку 43,75-44,25 грн, готівковий 43,90-44,60 грн;

офіційний євро 50-51 грн, готівковий близько 51 грн.

Раніше Фокус повідомляв, що валютний ринок України буде поступово адаптовуватися до нових курсових показників. Банкіри кажуть, що 43-44 грн за долар та 50-51 грн за євро вже не викликають такої реакції, як це було раніше.