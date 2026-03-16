"Фантазирует": в Украине ответили на "шантаж Венгрии" из-за перезапуска "Дружбы"

В Украине отреагировали на новые упреки Венгрии относительно сорванной встречи для перезапуска нефтепровода "Дружба". Украинская сторона вообще не знала, что такая встреча готовится.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который заявил, что Украина якобы отказалась участвовать в трехсторонней встрече с их и словацкими представителями. Об этом пишет "Европейская правда".

По его словам, подобные заявления уже стали "типичным венгерским почерком", когда Венгрия "фантазирует", а потом обвиняет Украину.

"Невозможно отказаться от того, что не планировалось. И тем более от того, что пытаются навязать в последний момент как "фактическую договоренность", — заявил Тихий.

Также официальный представитель Киева отметил, что вся информация о восстановлении "Дружбы" была сообщена во время брифинга 14 марта, где были представители 31 страны, в том числе и Венгрии.

16 марта в Венгрии заявили, что страна не поддержит предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро и утверждение 20-го пакета санкций против РФ, пока не будет восстановлен нефтепровод "Дружба". Такое заявление сделал руководитель иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет "Европейская правда".

