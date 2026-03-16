"Фантазує": в Україні відповіли на "шантаж Угорщини" через перезапуск "Дружби"

В Україні відреагували на нові закиди Угорщини щодо зірваної зустрічі для перезапуску нафтопроводу “Дружба”. Українська сторона взагалі не знала, що така зустріч готується.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував слова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, який заявив, що Україна нібито відмовилася брати участь у тристоронній зустрічі з їх та словацькими представниками. Про це пише "Європейська правда".

За його словами, подібні заяви вже стали "типовим угорським почерком", коли Угорщина "фантазує", а потім звинувачує Україну.

"Неможливо відмовитися від того, що не планувалося. І тим більше від того, що намагаються навʼязати в останню мить як "фактичну домовленість", – заявив Тихий.

Також офіційний представник Києва наголосив, що всю інформацію про відновлення "Дружби" було повідомлено під час брифінгу 14 березня, де були представники 31 країни, зокрема, й Угорщини.

16 березня в Угорщині заявили, що країна не підтримає надання Україні кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро та затвердження 20-го пакета санкцій проти РФ, поки не буде відновлено нафтопровід "Дружба". Таку заяву зробив керівник закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише "Європейська правда".

