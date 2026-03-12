Угорщина повертає авто "Ощадбанку" Україні: що буде з вилученими грошима і золотом
Два інкасаторських авто "Ощадбанку", захоплених тиждень тому біля Будапешта, погодилася повернути Україні влада Угорщини.
Однак вилучені гроші та золото залишаться в угорців, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на два обізнані з ходом справи джерела.
Про готовність повернути машини адвокатам української сторони заявили слідчі Національної служби податків і митниці Угорщини, які ведуть формальне розслідування за дорученням уряду.
Залишення вилучених грошей і золота відповідає вимогам закону, який влада Угорщини терміново ухвалила цього тижня, щоб створити правове підґрунтя для конфіскації коштів, що опинилися в спецслужбах Угорщини після захоплення інкасаторських автомобілів.
Відповідний законопроєкт подав до парламенту лідер керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш.
Крім того, уряд Віктора Орбана ухвалив спеціальне рішення щодо цього. Прем'єр-міністр підписав указ, яким заарештовуються кошти, вилучені в українських інкасаторів "Ощадбанку". Кошти зберігатимуться в Угорщині під арештом до 60 днів.
Затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: що про це відомо
Нагадаємо, що 5 березня влада Угорщини безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку", які перевозили 7 співробітників бригади та цінності на суму понад 75 млн доларів і 9 кг золота.
Пізніше стало відомо, що їх затримали за підозрою у спробі незаконно перевезти великі суми грошей і золото в Україну. За даними слідства, організацією перевезення керував колишній генерал української спецслужби, а разом із ним затримали ще шістьох українців і два броньовані інкасаторські автомобілі, нібито задіяні для транспортування грошей і золота.
Натомість в "Ощадбанку" пояснили, що для затримання їхніх працівників не було жодних юридичних підстав. За словами прес-служби, інкасаторські машини здійснювали планове міжнародне перевезення, а подібні рейси виконуються регулярно — приблизно раз на тиждень.
6 березня глава МЗС України Андрій Сибіга на Х заявив, що семеро громадян України, яких утримували в Угорщині, перетнули державний кордон і перебувають у безпеці.
Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в атаці на "Турецький потік", а Віктор Обран заявив про погрози його родині з боку українців.