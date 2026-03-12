Венгрия возвращает авто "Ощадбанка" Украине: что будет с изъятыми деньгами и золотом

Два инкассаторских авто "Ощадбанка", захваченных неделю назад возле Будапешта, согласились вернуть Украине власти Венгрии.

Однако изъятые деньги и золото останутся у венгров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на два осведомленных с ходом дела источника.

О готовности вернуть машины адвокатам украинской стороны заявили следователи Национальной службы налогов и таможни Венгрии, которые ведут формальное расследование по поручению правительства.

Оставление изъятых денег и золота отвечает требованиям закона, который власти Венгрии срочно приняли на этой неделе, чтобы создать правовую почву для конфискации средств, оказавшихся в спецслужбах Венгрии после захвата инкассаторских автомобилей.

Соответствующий законопроект подал в парламент лидер правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш.

Відео дня

Кроме того, правительство Виктора Орбана приняло специальное решение на этот счет. Премьер-министр подписал указ, которым арестовываются средства, изъятые у украинских инкассаторов "Ощадбанка". Средства будут храниться в Венгрии под арестом до 60 дней.

Задержание инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: что об этом известно

Напомним, что 5 марта власти Венгрии безосновательно задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые перевозили 7 сотрудников бригады и ценности на сумму более 75 млн долларов и 9 кг золота.

Позже стало известно, что их задержали по подозрению в попытке незаконно перевезти крупные суммы денег и золото в Украину. По данным следствия, организацией перевозки руководил бывший генерал украинской спецслужбы, а вместе с ним задержали еще шестерых украинцев и два бронированных инкассаторских автомобиля, якобы задействованных для транспортировки денег и золота.

Зато в "Ощадбанке" объяснили, что для задержания их работников не было никаких юридических оснований. По словам пресс-службы инкассаторские машины осуществляли плановую международную перевозку, а подобные рейсы выполняются регулярно — примерно раз в неделю.

6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига на Х заявил, что семеро граждан Украины, которых удерживали в Венгрии, пересекли государственную границу и находятся в безопасности.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в атаке на "Турецкий поток", а Виктор Обран заявил про угрозы его семье со стороны украинцев.