В "Укрэнерго" сообщили, будут ли выключать электроэнергию украинцам 17 марта
Во вторник, 17 марта, во всех регионах Украины графики отключений электроэнергии для населения не будут применять.
Об отсутствии отключений света 17 марта для населения сообщили в "Укрэнерго".
Зато ограничения мощности будут действовать для промышленных потребителей. Их будут вводить во всех регионах с 17:00 до 22:00.
"Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дронных атак на энергосистему", — отметили в компании.
Также в "Укрэнерго" отметили, что перенести активное энергопотребление перенести лучше на дневное время — с 11:00 до 15:00.
Кроме того, там добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому стоит следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.
В "Укрэнерго" призвали экономно пользоваться электроэнергией, когда она появляется по графику.
Ранее Фокус писал о том, что на Львовщине 11 марта впервые за более чем три недели ввели графики отключений электричества. Последний раз в области их применяли 18 февраля.
Напомним, недавно украинский нардеп Алексей Кучеренко сообщал, что в Одессе возникла критическая ситуация с электроснабжением из-за серьезных повреждений энергосетей. По его словам, жители региона сталкиваются с длительными отключениями света, поскольку большинство подстанций работает частично или совсем не функционирует.