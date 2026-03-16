В "Укренерго" повідомили, чи вимикатимуть електроенергію українцям 17 березня
У вівторок, 17 березня, в усіх регіонах України графіки відключень електроенергії для населення не застосовуватимуть.
Про відсутність відключень світла 17 березня для населення повідомили в "Укренерго".
Натомість обмеження потужності діятимуть для промислових споживачів. Їх запроваджуватимуть в усіх регіонах із 17:00 до 22:00.
"Причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", — наголосили в компанії.
Також в "Укренерго" зазначили, що перенести активне енергоспоживання перенести краще на денний час – із 11:00 до 15:00.
Окрім того, там додали, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому варто стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.
В "Укренерго" закликали ощадливо користуватися електроенергією, коли вона з'являється за графіком.
Раніше Фокус писав про те, що на Львівщині 11 березня вперше за понад три тижні запровадили графіки вимкнень електрики. Востаннє в області їх застосовували 18 лютого.
Нагадаємо, нещодавно український нардеп Олексій Кучеренко повідомляв, що в Одесі виникла критична ситуація з електропостачанням через серйозні пошкодження енергомереж. За його словами, мешканці регіону стикаються з тривалими відключеннями світла, оскільки більшість підстанцій працює частково або зовсім не функціонує.