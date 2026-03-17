Больше денег для Путина: Индонезия собирается закупить российскую нефть, — Reuters

Из-за войны в Персидском заливе Индонезия собирается покупать российскую нефть.

После того как США частично сняли санкции с нефти России, Индонезия, которая является крупнейшей страной с исламским населением, планирует закупить российскую нефть на фоне глобального кризиса топлива в мире. Об этом пишет Reuters.

Страна является зависимой от импорта нефти. По информации Kpler, в марте индонезийский импорт сырой нефти из Саудовской Аравии сократился со 104 тыс. баррелей в день до 23 тыс. баррелей в день.

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахил Лахадалия подтвердил, что Индонезия планирует покупать нефть у России для удовлетворения своих внутренних потребностей.

"Любая страна является возможным вариантом. Сейчас для нас важно обеспечить поставки", — сказал Бахил Лахадалия.

Также Индонезия рассматривает возможность покупать нефть из Брунея и планирует сократить бюджетные расходы на некоторые некоторые правительственные программы, чтобы стабилизировать ситуацию из-за подорожания нефти.

Стало известно, что Большой танкер Pertamina Pride, который принадлежит индонезийской государственной энергетической компании Pertamina, застрял в Персидском заливе с 2 миллионами баррелей саудовской сырой нефти.

Санкции США против российской нефти

13 марта США сняли запрет на продажу российской нефти, которую загрузили на суда и танкеры до 12 марта 2026 года.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдает общую лицензию 134, связанную с Россией, "О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов происхождением из Российской Федерации, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года", — говорилось в сообщении Управления.

Напомним, что Фокус писал о том, что Китай официально обратился ко всем участникам войны в Иране, чтобы открыть Ормузский пролив для движения танкеров с нефтью и газом. Ведь Пекин может больше всего пострадать от войны в Иране и от блокирования Ормузского пролива.

Также Фокус сообщал, что иранские беспилотники ударили по нефтяной платформе, занимающейся добычей в Персидском заливе.