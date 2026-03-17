Більше грошей для Путіна: Індонезія збирається закупити російську нафту, – Reuters

Через війну у Перській затоці Індонезія збирається купувати російську нафту.

Після того як США частково зняли санкції з нафти Росії, Індонезія, що є найбільшою країною з ісламським населенням, планує закупити російську нафту на фоні глобальної кризи пального у світі. Про це пише Reuters.

Країна є залежною від імпорту нафти. За інформацією Kpler, у березні індонезійський імпорт сирої нафти з Саудівської Аравії скоротився з 104 тис. барелів на день до 23 тис. барелів на день.

Міністр енергетики та мінеральних ресурсів Індонезії Бахіл Лахадалія підтвердив, що Індонезія планує купувати нафту в Росії для задоволення своїх внутрішніх потреб.

"Будь-яка країна є можливим варіантом. Зараз для нас важливо забезпечити постачання", – сказав Бахіл Лахадалія.

Також Індонезія розглядає можливість купувати нафту з Брунею і планує скоротити бюджетні видатки на деякі деякі урядові програми, щоб стабілізувати ситуацію через подорожчання нафти.

Стало відомо, що Великий танкер Pertamina Pride, який належить індонезійській державній енергетичній компанії Pertamina, застряг в Перській затоці з 2 мільйонами барелів саудівської сирої нафти.

Санкції США проти російської нафти

13 березня США зняли заборону з продажу російської нафти, яку завантажили на судна та танкери до 12 березня 2026 року.

"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видає загальну ліцензію 134, пов'язану з Росією, "Про дозвіл на поставку та продаж сирої нафти та нафтопродуктів походженням з Російської Федерації, завантажених на судна станом на 12 березня 2026 року", — йшлося у повідомленні Управління.

