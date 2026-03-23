Стремительное подорожание топлива в Украине набирает обороты. Цены на АЗС пересекают психологические максимумы, поскольку стоимость дизельного топлива в марте 2026 года вплотную приблизилась к 90 грн за литр. При этом, в некоторых сетях эта отметка уже фактически преодолена. Фокус выяснил, сколько будет стоить бензин и дизель в Украине 24 марта.

Новые цены на АЗС: прогноз по стоимости дизеля и бензина на 24 марта

Новая неделя началась с очередного скачка. По данным портала "Минфин", после выходных средняя стоимость дизеля подскочила почти на 3 грн за литр. Не отстает и бензин, цена А-95 в премиальном сегменте выросла более чем на гривну.

На фоне общего роста государственный оператор "Укрнафта" по приказу правительства пытается сдерживать цены на АЗС. 24 марта можно ожидать следующие показатели:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельное топливо — 80,99 грн/л;

дизельное топливо Energy — 84,99 грн/л;

автомобильный газ — 44,99 грн/л.

Хотя цены на АЗС "Укрнафта" остаются ниже, чем у других операторов, однако и они демонстрируют постепенный рост

В частных сетях АЗС цены на бензин и дизель меняются быстрее. Именно здесь водители больше всего ощущают подорожание топлива. В то же время одни из самых низких цен среди коммерческих заправок сейчас предлагают на АЗС BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельное топливо — 83,99 грн/л;

дизельное топливо PRO — 86,99 грн/л;

автомобильный газ — 45,99 грн/л.

Впрочем, на других крупных сетях цены на топливо в Украине уже значительно выше. Стоимость стартует от 74,99 грн за литр бензина и от 86,99 грн за дизель.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 89,99 грн/л;

дизельное топливо NANO — 86,99 грн/л.

ОККО:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо — 86,99 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 89,99 грн/л;

автомобильный газ — 46,99 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо — 86,99 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 89,99 грн/л;

автомобильный газ — 46,98 грн/л.

Ранее Фокус сообщал, что подорожание бензина и дизеля произошло после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Это произошло из-за блокировки Ормузского пролива, через который проходит около 31% мировых морских поставок нефти. Как следствие, цены на нефть выросли, что сразу отразилось на стоимости топлива на АЗС.

Генеральный директор группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин прогнозировал: если нефть будет стоить 120-125 долларов за баррель, бензин подорожает до 90 грн, а дизель — до 100 грн за литр.

Напомним, 23 марта мировые цены на нефть резко упали. Такое снижение стало следствием заявления президента США Дональда Трампа об отсрочке возможных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Тогда фьючерсы на нефть Brent снизились на около 15%, а WTI — примерно на 13,5%.