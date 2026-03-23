На паливному ринку відбувся новий пік. Вартість дизельного пального у березні 2026 року вже наблизилась до 90 грн за літр, а у деяких мережах ця позначка була подолана.

Стрімке подорожчання пального в Україні набирає обертів. Ціни на АЗС перетинають психологічні максимуми, оскільки вартість дизельного пального у березні 2026 року впритул наблизилась до 90 грн за літр. При цьому, у деяких мережах ця позначка вже фактично подолана. Фокус з’ясував, скільки коштуватиме бензин і дизель в Україні 24 березня.

Нові ціни на АЗС: прогноз щодо вартості дизелю та бензину на 24 березня

Новий тиждень почався з чергового стрибка. За даними порталу "Мінфін", після вихідних середня вартість дизеля підскочила майже на 3 грн за літр. Не відстає і бензин, ціна А-95 у преміальному сегменті зросла більш ніж на гривню.

На тлі загального зростання державний оператор "Укрнафта" за наказом уряду намагається стримувати ціни на АЗС. 24 березня можна очікувати наступні показники:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельне пальне — 80,99 грн/л;

дизельне пальне Energy — 84,99 грн/л;

автомобільний газ — 44,99 грн/л.

Хоча ціни на АЗС "Укрнафта" залишаються нижчими, ніж в інших операторів, однак і вони демонструють поступове зростання

У приватних мережах АЗС ціни на бензин і дизель змінюються швидше. Саме тут водії найбільше відчувають подорожчання пального. Водночас одні з найнижчих цін серед комерційних заправок наразі пропонують на АЗС BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельне пальне — 83,99 грн/л;

дизельне пальне PRO — 86,99 грн/л;

автомобільний газ — 45,99 грн/л.

Втім, на інших великих мережах ціни на пальне в Україні вже значно вищі. Вартість стартує від 74,99 грн за літр бензину і від 86,99 грн за дизель.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 89,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 86,99 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне — 86,99 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 89,99 грн/л;

автомобільний газ — 46,99 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне — 86,99 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 89,99 грн/л;

автомобільний газ — 46,98 грн/л.

Раніше Фокус повідомляв, що подорожчання бензину і дизеля відбулося після загострення конфлікту на Близькому Сході. Це сталося через блокування Ормузької протоки, через яку проходить близько 31% світових морських постачань нафти. Як наслідок, ціни на нафту зросли, що одразу відобразилося на вартості пального на АЗС.

Генеральний директор групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін прогнозував: якщо нафта буде коштувати 120-125 доларів за барель, бензин подорожчає до 90 грн, а дизель — до 100 грн за літр.

Нагадаємо, 23 березня світові ціни на нафту різко впали. Таке зниження стало наслідком заяви президента США Дональда Трампа про відтермінування можливих ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану. Тоді ф’ючерси на нафту Brent знизилися на близько 15%, а WTI — приблизно на 13,5%.