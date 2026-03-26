Бензин "застыл": какими будут цены на топливо 27 марта
Фокус выяснил, что происходит с ценами на АЗС и сколько придется платить за бензин и дизель уже 27 марта.
На украинском рынке топлива можно наблюдать за зарождением тенденции к постепенному снижению цен. Так, за последние сутки средняя стоимость дизельного топлива в марте 2026 года снизилась на 11 копеек. В то же время бензин фактически "застыл", поскольку его цена не меняется.
Что происходит с ценами на рынке топлива в Украине
На прошлой неделе перед выходными, 20 марта, большинство сетей АЗС резко повысили цены на топливо. В некоторых случаях рост был на уровне 2-3 грн за литр. Однако уже на этой неделе ситуация изменилась.Важно
В четверг, 26 марта, начала закрепляться тенденция к снижению стоимости. По данным портала "Минфин", в этот день в Украине зафиксировали следующие средние розничные цены на топливо:
- бензин А-95 премиум — 75,42 грн за литр (0,00);
- бензин А-95 — 71,85 грн за литр (0,00);
- бензин А-92 — 66,62 грн за литр (+0,03);
- дизельное топливо — 84,54 (-0,11);
- автомобильный газ — 45,79 (+0,02).
Цены на АЗС: прогноз стоимости бензина и дизеля на 27 марта
В конце марта стоимость топлива стабилизировалась, хотя еще несколько дней назад отдельные сети тестировали цены, близкие к психологической отметке в 100 грн за литр дизеля.
Ниже представлены цены на АЗС, которые могут встретиться 27 марта.
"Укрнафта":
- бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;
- бензин А-95 — 68,99 грн/л;
- бензин А-92 — 65,99 грн/л;
- бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;
- дизельное топливо — 80,99 грн/л;
- дизельное топливо Energy — 84,99 грн/л;
- автомобильный газ — 44,99 грн/л.
ОККО:
- бензин А-95 — 74,99 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;
- бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;
- дизельное топливо — 86,99 грн/л;
- дизельное топливо Pulls — 89,99 грн/л;
- автомобильный газ — 46,99 грн/л.
BVS:
- бензин А-95 — 69,99 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;
- бензин А-98 — 76,99 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;
- дизельное топливо — 83,99 грн/л;
- дизельное топливо PRO — 86,99 грн/л;
- автомобильный газ — 45,99 грн/л.
SOCAR:
- бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;
- бензин А-95 — 74,99 грн/л;
- бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;
- дизельное топливо NANO Extro — 89,99 грн/л;
- дизельное топливо NANO — 86,99 грн/л.
WOG:
- бензин А-95 — 74,99 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 84,99 грн/л;
- дизельное топливо — 86,99 грн/л;
- дизельное топливо Mustang+ — 89,99 грн/л;
- автомобильный газ — 46,98 грн/л.
Ранее Фокус сообщал, что украинцы могут частично компенсировать расходы на топливо. Начиная с 20 марта заработал "топливный" кэшбэк, размер которого зависит от типа топлива: 15% — на дизель, 10% — на бензин и 5% — на автогаз.
В то же время стоит учитывать ограничения: программа предусматривает лимит на возврат средств. Максимальная сумма кэшбэка в месяц составляет 1000 гривен, а сам "топливный" кэшбэк будет работать до 1 мая 2026 года.