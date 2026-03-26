Бензин "застиг": якими будуть ціни на пальне 27 березня
Фокус з’ясував, що відбувається з цінами на АЗС і скільки доведеться платити за бензин і дизель уже 27 березня.
На українському ринку пального можна спостерігати за зародженням тенденції до поступового зниження цін. Так, за останню добу середня вартість дизельного пального у березні 2026 року знизилася на 11 копійок. Водночас бензин фактично "застиг", оскільки його ціна не змінюється.
Що відбувається з цінами на ринку пального в Україні
Минулого тижня перед вихідними, 20 березня, більшість мереж АЗС різко підвищили ціни на пальне. У деяких випадках зростання було на рівні 2-3 грн за літр. Однак уже цього тижня ситуація змінилася.Важливо
У четвер, 26 березня, почала закріплюватися тенденція до зниження вартості. За даними порталу "Мінфін", цього дня в Україні зафіксували такі середні роздрібні ціни на пальне:
- бензин А-95 преміум — 75,42 грн за літр (0,00);
- бензин А-95 — 71,85 грн за літр (0,00);
- бензин А-92 — 66,62 грн за літр (+0,03);
- дизельне пальне — 84,54 (-0,11);
- автомобільний газ — 45,79 (+0,02).
Ціни на АЗС: прогноз вартості бензину та дизеля на 27 березня
Наприкінці березня вартість пального стабілізувалася, хоча ще кілька днів тому окремі мережі тестували ціни, близькі до психологічної позначки у 100 грн за літр дизеля.
Нижче представлені ціни на АЗС, які можуть зустрітися 27 березня.
"Укрнафта":
- бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;
- бензин А-95 — 68,99 грн/л;
- бензин А-92 — 65,99 грн/л;
- бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;
- дизельне пальне — 80,99 грн/л;
- дизельне пальне Energy — 84,99 грн/л;
- автомобільний газ — 44,99 грн/л.
OKKO:
- бензин А-95 — 74,99 грн/л;
- бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;
- бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;
- дизельне пальне — 86,99 грн/л;
- дизельне пальне Pulls — 89,99 грн/л;
- автомобільний газ — 46,99 грн/л.
BVS:
- бензин А-95 — 69,99 грн/л;
- бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;
- бензин А-98 — 76,99 грн/л;
- бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;
- дизельне пальне — 83,99 грн/л;
- дизельне пальне PRO — 86,99 грн/л;
- автомобільний газ — 45,99 грн/л.
SOCAR:
- бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;
- бензин А-95 — 74,99 грн/л;
- бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;
- дизельне пальне NANO Extro — 89,99 грн/л;
- дизельне пальне NANO — 86,99 грн/л.
WOG:
- бензин А-95 — 74,99 грн/л;
- бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;
- бензин Mustang 100 — 84,99 грн/л;
- дизельне пальне — 86,99 грн/л;
- дизельне пальне Mustang+ — 89,99 грн/л;
- автомобільний газ — 46,98 грн/л.
Раніше Фокус повідомляв, що українці можуть частково компенсувати витрати на пальне. Починаючи з 20 березня запрацював "паливний" кешбек, розмір якого залежить від типу пального: 15% — на дизель, 10% — на бензин і 5% — на автогаз.
Водночас варто враховувати обмеження: програма передбачає ліміт на повернення коштів. Максимальна сума кешбеку на місяць становить 1000 гривень, а сам "паливний" кешбек працюватиме до 1 травня 2026 року.