Фокус з’ясував, що відбувається з цінами на АЗС і скільки доведеться платити за бензин і дизель уже 27 березня.

На українському ринку пального можна спостерігати за зародженням тенденції до поступового зниження цін. Так, за останню добу середня вартість дизельного пального у березні 2026 року знизилася на 11 копійок. Водночас бензин фактично "застиг", оскільки його ціна не змінюється.

Що відбувається з цінами на ринку пального в Україні

Минулого тижня перед вихідними, 20 березня, більшість мереж АЗС різко підвищили ціни на пальне. У деяких випадках зростання було на рівні 2-3 грн за літр. Однак уже цього тижня ситуація змінилася.

Дефіцит дизеля в Україні: експерт відповів, що буде з поставками

У четвер, 26 березня, почала закріплюватися тенденція до зниження вартості. За даними порталу "Мінфін", цього дня в Україні зафіксували такі середні роздрібні ціни на пальне:

бензин А-95 преміум — 75,42 грн за літр (0,00);

бензин А-95 — 71,85 грн за літр (0,00);

бензин А-92 — 66,62 грн за літр (+0,03);

дизельне пальне — 84,54 (-0,11);

автомобільний газ — 45,79 (+0,02).

Ціни на АЗС: прогноз вартості бензину та дизеля на 27 березня

Наприкінці березня вартість пального стабілізувалася, хоча ще кілька днів тому окремі мережі тестували ціни, близькі до психологічної позначки у 100 грн за літр дизеля.

Нижче представлені ціни на АЗС, які можуть зустрітися 27 березня.

"Укрнафта":

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельне пальне — 80,99 грн/л;

дизельне пальне Energy — 84,99 грн/л;

автомобільний газ — 44,99 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне — 86,99 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 89,99 грн/л;

автомобільний газ — 46,99 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельне пальне — 83,99 грн/л;

дизельне пальне PRO — 86,99 грн/л;

автомобільний газ — 45,99 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 89,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 86,99 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне — 86,99 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 89,99 грн/л;

автомобільний газ — 46,98 грн/л.

Раніше Фокус повідомляв, що українці можуть частково компенсувати витрати на пальне. Починаючи з 20 березня запрацював "паливний" кешбек, розмір якого залежить від типу пального: 15% — на дизель, 10% — на бензин і 5% — на автогаз.

Водночас варто враховувати обмеження: програма передбачає ліміт на повернення коштів. Максимальна сума кешбеку на місяць становить 1000 гривень, а сам "паливний" кешбек працюватиме до 1 травня 2026 року.