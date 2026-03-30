Уже завтра в Украине могут усилиться отключения света: в чем причина

31 марта Украина будет находится под действием циклона, который принесет дожди, а значит, возможны отключения электроэнергии.

Это связано с падением генерации электроэнергии из-за пасмурной погоды, заявил в эфире "День.LIVE" энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

Он рассказал, что два атомных энергоблока сейчас выведены в плановый ремонт, а это — минус около 1,5 ГВт мощности. Как правило, такие работы проводят летом, но в этом году их начали ремонтировать раньше, чтобы войти в осень c отремонтированными объектами, чтобы не чувствовать дефицита.

30 марта очень неплохо работала солнечная генерация, поскольку был яркий солнечный день. Сегодня же пришел мощный циклон в Украину, принес осадки, солнечная генерация с 22% сейчас будет падать где-то до 6% от установленной мощности, и из-за этого возможен дефицит электроэнергии.

"Поэтому в утренние часы возможны графики и вечером они вероятны", — подчеркнул эксперт.

По его словам, циклон накрывает полностью всю Украину, и сейчас "Укрэнерго" пытается равномерно распределить электрическую энергию.

"Сейчас сети работают по всей территории Украины, чтобы каждый гражданин имел одинаковое качество услуг по электроснабжению", — подчеркнул Игнатьев. Он добавил, что отключения на неделе наиболее вероятны в регионах, где будет держаться дождливая погода.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что дожди продержаться в Украине почти до конца недели.

