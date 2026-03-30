Уже завтра в Україні можуть посилитися відключення світла: у чому причина

31 березня Україна перебуватиме під дією циклону, який принесе дощі, а отже, можливі відключення електроенергії.

Це пов'язано з падінням генерації електроенергії через похмуру погоду, заявив в ефірі "День.LIVE" енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

Він розповів, що два атомні енергоблоки зараз виведені в плановий ремонт, а це — мінус близько 1,5 ГВт потужності. Зазвичай такі роботи проводять влітку, але цього року їх почали ремонтувати раніше, щоб увійти в осінь із відремонтованими об'єктами, щоб не відчувати дефіциту.

30 березня дуже непогано працювала сонячна генерація, оскільки був яскравий сонячний день. Сьогодні ж прийшов потужний циклон в Україну, приніс опади, сонячна генерація з 22% зараз буде падати десь до 6% від встановленої потужності, і через це можливий дефіцит електроенергії.

"Тому в ранкові години можливі графіки і ввечері вони ймовірні", — підкреслив експерт.

За його словами, циклон накриває повністю всю Україну, і зараз "Укренерго" намагається рівномірно розподілити електричну енергію.

"Наразі мережі працюють по всій території України, щоб кожен громадянин мав однакову якість послуг з електропостачання", — підкреслив Ігнатьєв. Він додав, що відключення на тижні найімовірніші в регіонах, де триматиметься дощова погода.

Раніше синоптик Ігор Кибальчич прогнозував, що дощі протримаються в Україні майже до кінця тижня.

