120 объектов почти готовы: сколько энергообъектов защитят до конца года, — Агентство восстановления

В Украине планируют построить укрытия на большинстве объектов критической инфраструктуры уже до конца 2026 года. На части из них работы уже почти завершены.

Ожидается, что объекты будут иметь полную антишахедную защиту. Об этом рассказал глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин в интервью изданию Telegraf.

По его словам, до конца марта планировалось построить защитные сооружения второго уровня на 120 объектах энергосистемы. На большинстве из них работы уже завершены.

"Это Одесская, Сумская, Харьковская, Запорожская области. Но здесь работаем не только мы. Даже если объект полностью построен, полную антишахедную защиту можно собрать только тогда, когда будет установлен трансформатор. И сейчас на многих объектах продолжается этап, когда облэнерго делают подключение и свою работу завершают. Впрочем, большинство таких работ уже завершено", — пояснил он.

В целом по Украине будет строиться более 400 объектов защиты, и это будет только первой очередью, отметил Сухомлин.

Защита объектов водоснабжения

Глава Агентства восстановления отреагировал на информацию о том, что Россия может бить по объектам водообеспечения — резервуарам, дамбам, логистике.

По его словам, еще с осени 2025 года разработаны элементы защит ряда водоканалов. Речь идет о защите насосных станций, перекачивающих насосных станций и тому подобное.

"Например, в Запорожье таких объектов защиты построено уже девять. Это был некий эксперимент: проектирование, согласование с Генштабом. И на данный момент много объектов уже сделано", — заявил он.

Кроме того, в планах устойчивости, утвержденных правительством, есть планы защиты объектов водоснабжения и центрального теплоснабжения. Сухомлин отметил, что это будут относительно несложные и недорогие конструкции, но которые будут надежно защищать от возможных попаданий.

В то же время он не может гарантировать, что защита будет готова к зиме, ведь большинство объектов строит местная власть.

План устойчивости Киева

По словам Сухомлина, для более легкой зимы столица должна не только строить защиту энергообъектов. Нужно также обеспечить дополнительную когенерацию электроэнергии, которая необходима для работы критических предприятий Киева. Для этого нужны генераторы, которые должны закупать столичные власти.

"Агентству поручено строить защиту на самых сложных объектах столицы. Речь идет о крупных ТЭЦ и других объектах. Для некоторых объектов, как правило, нужен год, чтобы построить защиту. Но я думаю, что до нового года справимся. Большинство из них будет защищено до 1 сентября, однако есть большие и сложные объекты, которые до нового года, думаю, точно сделаем", — заявил Сухомлин.

Напомним, что 30 марта Владимир Зеленский заявил, что из-за того, что Европейский Союз пока не может принять предоставление кредита в 90 миллиардов евро для Украины, задерживается процесс подготовки к зиме. Речь идет о восстановлении энергетического сектора, а также обороне объектов энерго- и водоснабжения.

Ранее Зеленский заявил, что Россия может изменить тактику и направить удары на объекты водной инфраструктуры. По его словам, под угрозой окажутся дамбы, системы водообеспечения и логистические маршруты.