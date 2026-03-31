120 об'єктів майже готові: скільки енергооб'єктів захистять до кінця року, — Агентство відновлення

В Україні планують побудувати укриття на більшості об'єктів критичної інфраструктури вже до кінця 2026 року. На частині з них роботи вже майже завершені.

Очікується, що об'єкти матимуть повний антишахедний захист. Про це розповів голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин у інтерв'ю виданню Telegraf.

За його словами, до кінця березня планувалося побудувати захисні споруди другого рівня на 120 об’єктах енергосистеми. На більшості з них роботи вже завершені.

"Це Одеська, Сумська, Харківська, Запорізька області. Але тут працюємо не лише ми. Навіть якщо об’єкт повністю побудований, повний антишахедний захист можна зібрати тільки тоді, коли буде встановлений трансформатор. І зараз на багатьох об’єктах триває етап, коли обленерго роблять підключення і свою роботу завершують. Втім, більшість таких робіт уже завершена", — пояснив він.

Загалом по Україні буде будуватися понад 400 об'єктів захисту, і це буде тільки першою чергою, зазначив Сухомлин.

Захист об'єктів водозабезпечення

Голова Агентства відновлення відреагував на інформацію про те, що Росія може бити по об'єктах водозабезпечення — резервуарам, дамбам, логістиці.

За його словами, ще з осені 2025 року розроблені елементи захистів низки водоканалів. Йдеться про захист насосних станцій, перекачувальних насосних станцій тощо.

"Наприклад, у Запоріжжі таких об’єктів захисту побудовано вже дев’ять. Це був такий собі експеримент: проєктування, погодження з Генштабом. І на даний момент багато об’єктів уже зроблено", — заявив він.

Крім того, у планах стійкості, затверджених урядом, є плани захисту об'єктів водопостачання та центрального теплопостачання. Сухомлин наголосив, що це будуть відносно нескладні й недорогі конструкції, але які надійно захищатимуть від можливих влучань.

Водночас він не може гарантувати, що захист буде готовий до зими, адже більшість об'єктів будує місцева влада.

План стійкості Києва

За словами Сухомлина, для більш легкої зими столиця має не лише будувати захист енергооб'єктів. Потрібно також забезпечити додаткову когенерацію електроенергії, яка необхідна для роботи критичних підприємств Києва. Для цього потрібні генератори, які має закуповувати столична влада.

"Агентству доручено будувати захист на найскладніших об’єктах столиці. Мова йде про великі ТЕЦ та інші об’єкти. Для деяких об’єктів, зазвичай, потрібен рік, щоб побудувати захист. Але я думаю, що до нового року впораємося. Більшість з них буде захищена до 1 вересня, однак є великі та складні об’єкти, які до нового року, думаю, точно зробимо", — заявив Сухомлин.

Нагадаємо, що 30 березня Володимир Зеленський заявив, що через те, що Європейський Союз наразі не може ухвалити надання кредиту в 90 мільярдів євро для України, затримується процес підготовки до зими. Йдеться про відновлення енергетичного сектору, а також оборону об'єктів енерго- та водопостачання.

Раніше Зеленський заявив, що Росія може змінити тактику і спрямувати удари на об’єкти водної інфраструктури. За його словами, під загрозою опиняться дамби, системи водозабезпечення та логістичні маршрути.