1 апреля цены на топливо в Украине не обещают всплеска.

Рынок топлива в Украине все еще штормит, но цены на бензин, дизель и газ по состоянию на начало апреля на стелах АЗС пока держатся устойчивых показателей.

Цены на АЗС — прогноз стоимости топлива на 1 апреля

Теперь стоимость топлива обычно меняется не более чем на 1 грн за литр. Наиболее предсказуемые цены демонстрирует государственный оператор "Укрнафта", который по поручению правительства выступает ценовым ориентиром. В среду, 1 апреля, на его заправках можно ожидать следующие тарифы:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельное топливо — 81,99 грн/л;

дизельное топливо Energy — 85,99 грн/л;

автомобильный газ — 45,99 грн/л.

Несколько дороже топливо предлагают частные сети АЗС, однако в последнее время они почти не меняют цены на дизель и бензин. Ориентировочные тарифы на 1 апреля могут выглядеть следующим образом:

ОККО:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо — 87,99 грн/л;

дизельное топливо Pulls — 90,99 грн/л;

автомобильный газ — 47,99 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельное топливо — 84,99 грн/л;

дизельное топливо PRO — 87,99 грн/л;

автомобильный газ — 46,99 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо NANO Extro — 90,99 грн/л;

дизельное топливо NANO — 87,99 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 84,99 грн/л;

дизельное топливо — 87,99 грн/л;

дизельное топливо Mustang+ — 90,99 грн/л;

автомобильный газ — 47,98 грн/л.

Обратите внимание, что цены на стелах АЗС могут отличаться в зависимости от региона.

Ранее Фокус сообщал, что подорожание горючего может вернуться на украинский рынок. Энергетический эксперт Станислав Игнатьев отметил, что стоимость дизельного топлива вполне может достичь 95-96 грн за литр, а бензин стоить на уровне 92-94 грн. В то же время примеры государственного оператора "Укрнафта" показывают, что удерживать более низкие цены возможно.

По мнению эксперта, это свидетельствует о невысокой маржинальности бизнеса, но в то же время демонстрирует, что рынок остается прибыльным даже в таких условиях. Игнатьев добавил, что такой подход может стать примером для других участников рынка.