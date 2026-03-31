1 квітня ціни на пальне в Україні не обіцяють сплеску.

Ринок пального в Україні все ще штормить, але ціни на бензин, дизель та газ станом на початок квітня на стелах АЗС поки тримаються сталих показників.

Ціни на АЗС — прогноз вартості пального на 1 квітня

Тепер вартість пального зазвичай змінюється не більше ніж на 1 грн за літр. Найбільш передбачувані ціни демонструє державний оператор "Укрнафта", який за дорученням уряду виступає ціновим орієнтиром. У середу, 1 квітня, на його заправках можна очікувати такі тарифи:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельне пальне — 81,99 грн/л;

дизельне пальне Energy — 85,99 грн/л;

автомобільний газ — 45,99 грн/л.

Дещо дорожче пальне пропонують приватні мережі АЗС, проте останнім часом вони майже не змінюють ціни на дизель і бензин. Орієнтовні тарифи на 1 квітня можуть мати такий вигляд:

OKKO:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне — 87,99 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 90,99 грн/л;

автомобільний газ — 47,99 грн/л.

Дефіцит дизеля в Україні: експерт відповів, що буде з поставками

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельне пальне — 84,99 грн/л;

дизельне пальне PRO — 87,99 грн/л;

автомобільний газ — 46,99 грн/л.

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 90,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 87,99 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне — 87,99 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 90,99 грн/л;

автомобільний газ — 47,98 грн/л.

Зверніть увагу, що ціни на стелах АЗС можуть відрізнятися залежно від регіону.

Раніше Фокус повідомляв, що подорожчання пального може повернутися на український ринок. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв зазначив, що вартість дизельного пального цілком може досягти 95-96 грн за літр, а бензин коштувати на рівні 92-94 грн. Водночас приклади державного оператора "Укрнафта" показують, що утримувати нижчі ціни можливо.

На думку експерта, це свідчить про невисоку маржинальність бізнесу, але водночас водночас демонструє, що ринок залишається прибутковим навіть за таких умов. Ігнатьєв додав, що такий підхід може стати прикладом для інших учасників ринку.