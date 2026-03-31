Через напруження в Перській затоці ціни на пальне в Україні залишаються нестабільними. Лише за останній місяць вартість дизеля зросла на 22,54 грн.

В Україні продовжує відчуватися вплив подій у Перській затоці на ринок пального. Наприкінці березня ситуація на АЗС залишається неоднозначною: ціни на бензин і дизель коливаються в різні сторони, не формуючи чіткого тренду. Фокус з’ясував, скільки може коштувати пальне 31 березня.

Ціни на АЗС — що відбувалося на ринку пального в березні

Березень став періодом різкого подорожчання пального в Україні. Це сталося через ескалацію на Близькому Сході. Після початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану було заблоковано Ормузьку протоку. У результаті десятки нафтових танкерів не змогли пройти ключовим маршрутом постачання, що створило напруження на світовому ринку нафти.

Це швидко позначилося і на українських цінах. За місяць середня вартість бензину А-95 зросла майже на 9 грн за літр, тоді як дизель подорожчав одразу на 22,54 грн.

Хоча минулого тижня відбулося певне затишшя, наприкінці місяця ринок знову почав рухатися вгору. Дані порталу "Мінфін", свідчать про такі середні роздрібні ціни 30 березня:

бензин А-95 преміум — 75,41 грн за літр (+0,52);

бензин А-95 — 71,73 грн за літр (0,00);

бензин А-92 — 66,56 грн за літр (-0,02);

дизельне пальне — 85,23 (+0,56);

автомобільний газ — 46,54 (+0,63).

Важливо розуміти, що ці показники є лише середніми по країні. На практиці ціни на стелах АЗС можуть суттєво відрізнятися залежно від мережі.

Скільки може коштувати бензин і дизель 31 березня

У вівторок, 31 березня, державний оператор "Укрнафта", який за наказом уряду виконує роль цінового орієнтира, може пропонувати такі ціни:

бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

бензин А-95 — 68,99 грн/л;

бензин А-92 — 65,99 грн/л;

бензин 98 Energy — 77,99 грн/л;

дизельне пальне — 81,99 грн/л;

дизельне пальне Energy — 85,99 грн/л;

автомобільний газ — 45,99 грн/л.

В Україні середня вартість дизеля 85,23 грн за літр Фото: Суспільне

Водночас у приватних мережах ціни традиційно вищі. Орієнтовні цінники на 31 березня можуть мати такий вигляд:

OKKO:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Pulls 95 — 77,99 грн/л;

бензин Pulls 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне — 87,99 грн/л;

дизельне пальне Pulls — 90,99 грн/л;

автомобільний газ — 47,99 грн/л.

BVS:

бензин А-95 — 69,99 грн/л;

бензин А-95 PRO — 72,99 грн/л;

бензин А-98 — 76,99 грн/л;

бензин А-95 EKO — 59,99 грн/л;

дизельне пальне — 84,99 грн/л (+1,00);

дизельне пальне PRO — 87,99 грн/л (+1,00);

автомобільний газ — 46,99 грн/л (+1,00).

SOCAR:

бензин А-95 NANO — 78,99 грн/л;

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин NANO 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне NANO Extro — 90,99 грн/л;

дизельне пальне NANO — 87,99 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 74,99 грн/л;

бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;

бензин Mustang 100 — 84,99 грн/л;

дизельне пальне — 87,99 грн/л;

дизельне пальне Mustang+ — 90,99 грн/л;

автомобільний газ — 47,98 грн/л.

Раніше Фокус писав, що найближчим часом Україні продовжать зростати ціни на пальне. За словами експертів, дизель може подорожчати до 95-96 грн за літр, а бензин А-95 перетнути межу в 92-94 грн.