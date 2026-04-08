Как подготовить трудовую книжку к оцифровке: в ПФУ объяснили, как избежать ошибок

Пенсионный фонд призвал украинцев не спешить с оцифровкой трудовой книжки, а сначала подготовить ее должным образом. Перечень документов и пошаговую инструкцию для подачи данных онлайн, через портал ПФУ, добавляем.

Оцифровка трудовой книжки 2026 года — процесс, касающийся многих украинцев. В ПФУ призвали не спешить, несмотря на дедлайн до 10 июня. А перед оцифровкой лучше проверить все записи в трудовой. Специалисты объяснили, как правильно подготовить документы и подать их онлайн.

Только после тщательной проверки записей в своей трудовой можно сканировать и загружать ее на веб-портал Пенсионного фонда Украины.

Там отмечают, что предварительный аудит документов поможет избежать ошибок, которые обычно влияют на подтверждение стажа и начисление пенсии в будущем.

Что нужно проверить в трудовой книжке

Прежде всего владельцам трудовых книжек следует обратить внимание на титульную страницу документа:

фамилия, имя и отчество должны быть указаны полностью, без сокращений;

в случае изменения фамилии предыдущая запись должна быть аккуратно зачеркнута, а новая — внесена с указанием основания;

должны быть указаны дата рождения, подпись владельца и ответственного лица;

обязательно наличие печати предприятия или кадровой службы.

Также следует проверить все записи в разделе о трудовой деятельности:

даты принятия на работу и увольнения;

полные названия предприятий и должностей;

номера и даты соответствующих приказов;

правильность формулировок согласно законодательству;

наличие печатей в записях об увольнении.

Если предприятие меняло название, это должно быть отдельно зафиксировано с указанием соответствующего документа.

Какие документы можно подать для оцифровки

Кроме трудовой книжки, в электронную систему можно загрузить:

документы об образовании;

военный билет;

свидетельство о рождении ребенка (для подтверждения стажа ухода);

трудовые договоры;

справки о стаже в случае отсутствия трудовой книжки.

Как подать документы онлайн — инструкция ПФУ

Чтобы оцифровать трудовую книжку самостоятельно, нужно сделать 4 важных шага:

Авторизоваться на портале ПФУ с помощью электронной подписи. Выбрать раздел "Сведения о трудовых отношениях". Заполнить необходимые данные и согласиться на обработку персональной информации. Загрузить скан-копии документов и подписать заявление.

Заметьте, что представленные файлы должны быть четкими, в форматах JPG или PDF, размером до 1 МБ. Рекомендуемое качество сканирования — 300 dpi.

Где просмотреть электронную трудовую книжку

После обработки данных пользователь может проверить свою электронную трудовую книжку в личном кабинете на портале ПФУ или в мобильном приложении фонда.

Украина постепенно переходит на электронный учет трудовой деятельности. На это отведено пять лет — до июня 2026 года, поэтому в ПФУ советуют не откладывать оцифровку документов.

Когда дедлайн на оцифровку трудовых книжек

Заметим, что срок для оцифровки трудовой книжки истекает.10 июня 2026 года. все должно быть внесено в базу ПФУ. Как Фокус писал ранее, если же требование будет проигнорировано, существует реальная угроза потери приобретенного страхового стажа, что повлияет на право и размер будущих пенсионных выплат. Ведь электронная версия трудовой книжки не только сохраняет данные даже в случае потери или повреждения бумажной книжки, но и подтверждает стаж, приобретенный до 2004 года.

Ранее в ПФУ также предоставили объяснения, как подтвердить стаж, если трудовая книжка осталась на оккупированной территории Украины. Как пояснили специалисты, стаж исчисляется по данным системы персонифицированного учета с 1 января 2004 года. До 2004 года — по записям в трудовой книжке.