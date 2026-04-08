Як підготувати трудову книжку до оцифрування: в ПФУ пояснили, як уникнути помилок

Пенсійний фонд закликав українців не поспішати з оцифруванням трудової книжки, а спершу підготувати її належним чином. Перелік документів і покрокову інструкцію для подання даних онлайн, через портал ПФУ, додаємо.

Оцифрування трудової книжки 2026 року — процес, що стосується багатьох українців. В ПФУ закликали не поспішати, незважаючи на дедлайн до 10 червня. А перед оцифруванням краще перевірити всі записи в трудовій. Фахівці пояснили, як правильно підготувати документи та подати їх онлайн.

Лише після ретельної перевірки записів у своїй трудовій можна сканувати і завантажувати її на вебпортал Пенсійного фонду України.

Там наголошують, що попередній аудит документів допоможе уникнути помилок, які зазвичай впливають на підтвердження стажу та нарахування пенсії у майбутньому.

Що потрібно перевірити в трудовій книжці

Передусім власникам трудових книжок слід звернути увагу на титульну сторінку документа:

прізвище, ім’я та по батькові мають бути вказані повністю, без скорочень;

у разі зміни прізвища попередній запис має бути акуратно закреслений, а новий — внесений із зазначенням підстави;

повинні бути зазначені дата народження, підпис власника та відповідальної особи;

обов’язкова наявність печатки підприємства або кадрової служби.

Також слід перевірити всі записи у розділі про трудову діяльність:

дати прийняття на роботу та звільнення;

повні назви підприємств і посад;

номери та дати відповідних наказів;

правильність формулювань згідно із законодавством;

наявність печаток у записах про звільнення.

Якщо підприємство змінювало назву, це має бути окремо зафіксовано із зазначенням відповідного документа.

ПФУ звернувся до громадян з попередженням про оцифрування трудової Фото: ukurier.gov.ua

Які документи можна подати для оцифрування

Окрім трудової книжки, до електронної системи можна завантажити:

документи про освіту;

військовий квиток;

свідоцтво про народження дитини (для підтвердження стажу догляду);

трудові договори;

довідки про стаж у разі відсутності трудової книжки.

Як подати документи онлайн — інструкція ПФУ

Щоб оцифрувати трудову книжку самостійно, потрібно зробити 4 важливих кроки:

Авторизуватися на порталі ПФУ за допомогою електронного підпису. Обрати розділ "Відомості про трудові відносини". Заповнити необхідні дані та погодитися на обробку персональної інформації. Завантажити скан-копії документів і підписати заяву.

Зауважте, що подані файли мають бути чіткими, у форматах JPG або PDF, розміром до 1 МБ. Рекомендована якість сканування — 300 dpi.

Де переглянути електронну трудову книжку

Після обробки даних користувач може перевірити свою електронну трудову книжку в особистому кабінеті на порталі ПФУ або в мобільному застосунку фонду.

Україна поступово переходить на електронний облік трудової діяльності. На це відведено п’ять років — до червня 2026 року, тому у ПФУ радять не відкладати оцифрування документів.

Коли дедлайн на оцифрування трудових книжок

Зауважимо, що термін для оцифрування трудової книжки спливає.10 червня 2026 року. все має бути внесено в базу ПФУ. Як Фокус писав раніше, якщо ж вимогу буде проігноровано, існує реальна загроза втрати набутого страхового стажу, що вплине на право та розмір майбутніх пенсійних виплат. Адже електронна версія трудової книжки не тільки зберігає дані навіть у разі втрати або пошкодження паперової книжки, а й підтверджує стаж, набутий до 2004 року.

Раніше в ПФУ також надали пояснення, як підтвердити стаж, якщо трудова книжка лишилася на окупованій території України. Як пояснили фахівці, стаж обчислюється за даними системи персоніфікованого обліку з 1 січня 2004 року. До 2004 року — за записами у трудовій книжці.