Графики отключений света 10 апреля: как украинцам будут отключать электроэнергию в пятницу

В пятницу, 10 апреля, графики почасовых отключений света для потребителей вводятся по всем регионам Украины. Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничений мощности.

Электричество будут отключать из-за последствий предыдущих российских ракетно-дронных атак по энергетической инфраструктуре. В ДТЭК обнародовали графики отключений для Днепропетровской и Киевской областей.

В то же время в "Укрэнерго" отмечают, что ситуация динамична и состояние электросети может меняться в течение суток. Точные объемы и время применения отключений нужно отслеживать на официальных страницах облэнерго по конкретным адресам.

Графики отключений света в Днепропетровской области на 10 апреля

В Днепропетровской области в пятницу графики будут действовать для потребителей всех 6 очередей. Объемы отключений будут составлять до 6 часов в сутки.

Графики отключений света на 10 апреля для 1-3 очередей в Днепропетровской области

Графики отключений света на 10 апреля для 4-6 очередей в Днепропетровской области

Графики отключений света в Киевской области на 10 апреля

В Киевской области, по команде "Укрэнерго", также вводятся графики отключений в пятницу. Потребителям будут отключать свет по 1-3 раза в течение суток, общее время ограничения электричества иногда будет составлять около 7 часов.

Відео дня

Графики отключений света на 10 апреля для 1-3 очередей в Киевской области

Графики отключений света на 10 апреля для 4-6 очередей в Киевской области

В Киеве будут действовать индивидуальные графики включений света в течение пятницы.

В Одесской области, как говорится на сайте ДТЭК, действуют графики стабилизационных отключений. В областном центре по состоянию на вечер 9 апреля продолжают действовать экстренные отключения света, из-за чего графики не действуют.

Узнать объемы и время отключений электроэнергии 10 апреля для других регионов можно на официальных страницах и сайтах облэнерго.

