Графіки відключень світла 10 квітня: як українцям вимикатимуть електроенергію у п'ятницю

У п'ятницю, 10 квітня, графіки погодинних відключень світла для споживачів запроваджуються по всіх регіонах України. Для промислових споживачів діятимуть графіки обмежень потужності.

Електрику вимикатимуть через наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі. У ДТЕК оприлюднили графіки відключень для Дніпропетровської та Київської областей.

Водночас в "Укренерго" наголошують, що ситуація динамічна і стан електромережі може змінюватися упродовж доби. Точні обсяги та час застосування відключень потрібно відстежувати на офіційних сторінках обленерго за конкретними адресами.

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 10 квітня

У Дніпропетровській області у п'ятницю графіки діятимуть для споживачів усіх 6 черг. Обсяги відключень складатимуть до 6 годин на добу.

Графіки відключень світла на 10 квітня для 1–3 черг у Дніпропетровській області

Графіки відключень світла на 10 квітня для 4–6 черг у Дніпропетровській області

Графіки відключень світла у Київській області на 10 квітня

У Київській області, за командою "Укренерго", також запроваджуються графіки відключень у п'ятницю. Споживачам відключатимуть світло по 1-3 рази упродовж доби, загальний час обмеження електрики подекуди складатиме близько 7 годин.

Графіки відключень світла на 10 квітня для 1–3 черг у Київській області

Графіки відключень світла на 10 квітня для 4–6 черг у Київській області

У Києві діятимуть індивідуальні графіки включень світла упродовж п'ятниці.

В Одеській області, як йдеться на сайті ДТЕК, діють графіки стабілізаційних відключень. В обласному центрі станом на вечір 9 квітня продовжують діяти екстрені відключення світла, через що графіки не діють.

Дізнатися обсяги та час відключень електроенергії 10 квітня для інших регіонів можна на офіційних сторінках та сайтах обленерго.

Нагадаємо, 9 квітня президент Володимир Зеленський розповів, які резерви пального є в Україні.

Також 9 квітня Фокус з'ясовував, як за рік змінилися ціни на продукти в Україні і чи вдарить Великдень по гаманцях українців.