В Україні стрімко зростають ціни на продукти напередодні Великодня. У яку суму обійдеться святковий кошик у 2026 році — розібрався Фокус.

Напередодні Великодня українці активно купують продукти для святкового кошика. Втім, цьогоріч підготовка до свята відчутно "вдарить" по гаманцю, адже за останній рік ціни на базові продукти зросли від 7% до 147%. Найбільше подорожчали яйця, м’ясо та молочні продукти.

Скільки коштує великодній кошик у 2026 році

Напередодні великодніх свят продуктовий ринок демонструє впевнене зростання цін на ключові позиції. За даними Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), у 2026 році базовий великодній кошик, до якого входять паска, сіль, яйця, свічка та хрін, у середньому коштуватиме 482 грн, що на 12,7% більше, ніж торік. Якщо додати до нього сир, гірчицю та ковбасу, загальна вартість зросте вже до 965 грн (+13,8% за рік).

Відео дня

Натомість повний святковий набір з кагором, овочами та салом, може обійтися у 1 387 грн — це вже на 17% дорожче, ніж у 2025 році.

Ціни на продукти: що найбільше подорожчало в Україні за рік

До Великодня особливо відчутно зросли ціни на яйця. Лише за останній місяць десяток подорожчав на 4% і в середньому коштує 86,4 грн, а в річному вимірі зростання становить 13%.

Важливо

Зросли у вартості й інгредієнти для випікання паски:

родзинки тепер коштують близько 53,4 грн за 200 г, що

на 27% більше, ніж торік;

вершкове масло зросло в ціні на 13,1% і становить приблизно 138 грн за 200 г;

молоко подорожчало на 11,6% — до 34 грн за пів літра.

Більш стримані коливання продемонстрував м’ясний сегмент. Свинячий ошийок, який традиційно купують до святкового столу, подорожчав на 3% за місяць і на 7% у річному вимірі — до 325 грн за кілограм.

Сало демонструє ще спокійнішу динаміку: за місяць ціна не змінилася, хоча за рік зросла на 15%. Придбати один кілограм можна за 274 грн.

Найбільше зросли ціни на овочі. Так, за рік огірки подорожчали на 147% за рік і коштують в середньому 240 грн за кілограм. Тоді як помідори обійдуться у 215 грн за кілограм (+90% за рік).

В УКАБ зауважили, що після тривалого подорожчання молочні продукти починають демонструвати ознаки стабілізації. Це пов’язано зі зниженням закупівельних цін на молоко-сировину, а також із настанням періоду максимальних надоїв. Водночас ці тенденції здебільшого вплинули на продукцію з коротким терміном зберігання. Натомість у сегменті товарів тривалого зберігання ситуація майже не змінилася. Зокрема, твердий сир за останній місяць залишився без цінових корегувань, але в річному вимірі подорожчав на 13% і нині коштує близько 680 грн за кілограм.

Вартість пасок в магазинах Україні — чи вдасться заощадити

Магазини почали готуватися до Великодня заздалегідь, тому паски та панетоне з’явилися на полицях ще за кілька тижнів до свята. Їхня вартість коливалася від 39,99 грн за 100 г до майже 700 грн за великі святкові паски вагою понад 900 грамів.

Втім, уже за кілька днів до Великодня на ринку сформувалася зворотна тенденція. Ритейлери почали активно знижувати ціни, намагаючись стимулювати попит і розпродати продукцію.

Магазини почали знижувати ціни на продукти Фото: Freepik

Найбільш помітне зниження цін спостерігається в АТБ. Там традиційна паска подешевшала з 41,50 грн до 35,90 грн за 130 грамів. Знижки торкнулися і більш дорогих позицій: шоколадна паска подешевшала майже на 10 грн (до 79,90 грн за 300 г), а панетоне з сухофруктами — на 25 грн (179,90 грн за 430 г).

Вигідні пропозиції з’явилися й в інших мережах. У мультимаркетах "Аврора" панетоне з родзинками та цукатами вагою 500 г можна придбати за 179 грн замість попередніх 229 грн.

Важливо

Підвищення цін перед святами не відбулося. Навпаки, у передвеликодній період мережа розширила асортимент і запропонувала додаткові акції. Покупцям доступні знижки до 50% на понад 500 товарів — від декору й посуду до товарів для випічки та святкових дрібниць.

Водночас частина ритейлерів утрималася від запровадження знижок. Зокрема, у мережі Сільпо ціни залишилися практично без змін.

Так, вартість традиційної паски стартує від 39,99 грн за 100 г. Панетоне з сухофруктами та горіхами (170 г) продається за 129 грн, а варіант із карамельною начинкою вагою 350 г — за 299 грн. Водночас акції поширюються лише на верхівки паски. Їх можна придбати за 49,49 грн за 125 г.

Опитування Чого ви боїтеся більше: зростання цін чи втрати доходу? Опитування відкрите до Зростання цін Втрати доходу І того, і іншого однаково Важко відповісти Голосувати

У мережі Novus акційних пропозицій на великодню випічку наразі немає. Вартість продукції варіюється від 36,99 грн за 100 г класичної паски до 549 грн за 900-грамову сирну паску з сухофруктами.

Тож, у 2026 році Великдень став відчутно дорожчим. Проте, знижки на готові паски та панетоне можуть дещо пом'якшити фінансове навантаження на українців.

Раніше Фокус повідомиляв, що у МВФ попередили про загострення продовольчої кризи. Найбільше від глобальної енергетичної нестабільності, спричиненої ескалацією конфлікту на Близькому Сході, яка безпосередньо впливає на світові ціни, можуть постраждати країни з низьким рівнем доходів населення.