В Украине стремительно растут цены на продукты в преддверии Пасхи. В какую сумму обойдется праздничная корзина в 2026 году — разобрался Фокус.

Накануне Пасхи украинцы активно покупают продукты для праздничной корзины. Впрочем, в этом году подготовка к празднику ощутимо "ударит" по кошельку, ведь за последний год цены на базовые продукты выросли от 7% до 147%. Больше всего подорожали яйца, мясо и молочные продукты.

Сколько стоит пасхальная корзина в 2026 году

Накануне пасхальных праздников продуктовый рынок демонстрирует уверенный рост цен на ключевые позиции. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в 2026 году базовая пасхальная корзина, в которую входят паска, соль, яйца, свеча и хрен, в среднем будет стоить 482 грн, что на 12,7% больше, чем в прошлом году. Если добавить к ней сыр, горчицу и колбасу, общая стоимость вырастет уже до 965 грн (+13,8% за год).

Базовая пасхальная корзина, в которую входят паска, соль, яйца, свеча и хрен, в среднем будет стоить 482 грн, что на 12,7% больше, чем в прошлом году

Зато полный праздничный набор с кагором, овощами и салом, может обойтись в 1 387 грн — это уже на 17% дороже, чем в 2025 году.

Цены на продукты: что больше всего подорожало в Украине за год

К Пасхе особенно ощутимо выросли цены на яйца. Только за последний месяц десяток подорожал на 4% и в среднем стоит 86,4 грн, а в годовом измерении рост составляет 13%.

Выросли в стоимости и ингредиенты для выпекания паски:

изюм теперь стоит около 53,4 грн за 200 г, что

на 27% больше, чем в прошлом году;

сливочное масло выросло в цене на 13,1% и составляет примерно 138 грн за 200 г;

молоко подорожало на 11,6% — до 34 грн за пол-литра.

Более сдержанные колебания продемонстрировал мясной сегмент. Свиной ошеек, который традиционно покупают к праздничному столу, подорожал на 3% за месяц и на 7% в годовом измерении — до 325 грн за килограмм.

Сало демонстрирует еще более спокойную динамику: за месяц цена не изменилась, хотя за год выросла на 15%. Приобрести один килограмм можно за 274 грн.

Больше всего выросли цены на овощи. Так, за год огурцы подорожали на 147% за год и стоят в среднем 240 грн за килограмм. Тогда как помидоры обойдутся в 215 грн за килограмм (+90% за год).

В Украине за год огурцы подорожали на 147%, а помидоры — на 90%

В УКАБ отметили, что после длительного подорожания молочные продукты начинают демонстрировать признаки стабилизации. Это связано со снижением закупочных цен на молоко-сырье, а также с наступлением периода максимальных надоев. В то же время эти тенденции в основном повлияли на продукцию с коротким сроком хранения. Зато в сегменте товаров длительного хранения ситуация почти не изменилась. В частности, твердый сыр за последний месяц остался без ценовых корректировок, но в годовом измерении подорожал на 13% и сейчас стоит около 680 грн за килограмм.

Стоимость пасок в магазинах Украины — удастся ли сэкономить

Магазины начали готовиться к Пасхе заранее, поэтому паски и панетоне появились на полках еще за несколько недель до праздника. Их стоимость колебалась от 39,99 грн за 100 г до почти 700 грн за большие праздничные куличи весом более 900 граммов.

Впрочем, уже за несколько дней до Пасхи на рынке сформировалась обратная тенденция. Ритейлеры начали активно снижать цены, пытаясь стимулировать спрос и распродать продукцию.

Наиболее заметное снижение цен наблюдается в АТБ. Там традиционная паска подешевела с 41,50 грн до 35,90 грн за 130 граммов. Скидки коснулись и более дорогих позиций: шоколадная паска подешевела почти на 10 грн (до 79,90 грн за 300 г), а панетоне с сухофруктами — на 25 грн (179,90 грн за 430 г).

Выгодные предложения появились и в других сетях. В мультимаркетах "Аврора" панетоне с изюмом и цукатами весом 500 г можно приобрести за 179 грн вместо предыдущих 229 грн.

Повышения цен перед праздниками не произошло. Наоборот, в предпасхальный период сеть расширила ассортимент и предложила дополнительные акции. Покупателям доступны скидки до 50% на более 500 товаров — от декора и посуды до товаров для выпечки и праздничных мелочей.

В то же время часть ритейлеров воздержалась от введения скидок. В частности, в сети Сильпо цены остались практически без изменений.

Так, стоимость традиционноой паски стартует от 39,99 грн за 100 г. Панетоне с сухофруктами и орехами (170 г) продается за 129 грн, а вариант с карамельной начинкой весом 350 г — за 299 грн. В то же время акции распространяются только на верхушки кулича. Их можно приобрести по 49,49 грн за 125 г.

В сети Novus акционных предложений на пасхальную выпечку пока нет. Стоимость продукции варьируется от 36,99 грн за 100 г классической паски до 549 грн за 900-граммовую творожную паску с сухофруктами.

Поэтому, в 2026 году Пасха стала ощутимо дороже. Однако, скидки на готовые паски и панетоне могут несколько смягчить финансовую нагрузку на украинцев.

Ранее Фокус сообщал, что в МВФ предупредили об обострении продовольственного кризиса. Больше всего от глобальной энергетической нестабильности, вызванной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, которая непосредственно влияет на мировые цены, могут пострадать страны с низким уровнем доходов населения.