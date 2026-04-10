Население в Украине уменьшилось на 33 процента за пять лет: на сколько стало меньше россиян

Был проанализирован рост населения в каждой из стран мира за период с 2000 по 2025 гг. Небольшая группа стран продемонстрировала взрывной рост населения. Лидером списка стал Катар, где численность населения увеличилась более чем на 400%. Однако почти в каждой седьмой стране произошло сокращение численности населения.

Инфографику в виде карты мира, показывающей совокупный рост населения по странам с 2000 по 2025 год, с цветовой маркировкой от красного (снижение) до зеленого и синего (самый быстрый рост), опубликовало издание Visual Capitalist.

Население Украины уменьшилось из-за войны

Отмечается, что наиболее быстрорастущие группы населения сосредоточены в относительно небольшой группе стран, главным образом в странах Персидского залива и странах Африки к югу от Сахары, где миграция и демографический рост привели к быстрому увеличению численности населения. Стремительней всего население выросло в Катаре, где с 2000 года численность населения увеличилась более чем на 400%.

В большинстве стран наблюдался рост населения, но почти в каждой седьмой стране произошло сокращение численности населения.

Наиболее резкое падение наблюдалось в Восточной Европе, в первую очередь в Украине, где оно составило -32,5%. В РФ количество населения уменьшилось на 1%, согласно этим данным.

За последние 25 лет демографические тенденции разделились на два направления. В некоторых странах население увеличилось в несколько раз, в то время как в других оно неуклонно сокращалось.

"На этой карте показано кумулятивное изменение численности населения по странам с 2000 по 2025 год, основанное на данных МВФ. Контраст очевиден: рост, обусловленный миграцией, в некоторых частях Персидского залива и Африки, и устойчивое сокращение численности населения в Восточной Европе", — сказано в материале.

Катар значительно опережает все остальные страны: его население увеличилось более чем в пять раз (+423,4%) с 2000 года. Этот рост в значительной степени обусловлен притоком иностранных рабочих, связанных с энергетическим и инфраструктурным бумом. Другие страны Персидского залива также входят в число самых быстрорастущих, включая Объединенные Арабские Эмираты (+249,7%), Бахрейн (+153,9%), Кувейт (+139,1%), Оман (+129,1%) и Саудовскую Аравию (+98,5%).

За пределами Персидского залива ряд африканских экономик также продемонстрировали значительный рост, в том числе Экваториальная Гвинея (+166,6%), Нигер (+157,0%), Ангола (+139,7%) и Чад (+126,9%).

На противоположном полюсе находятся несколько стран, демонстрирующих стремительное сокращение численности населения. Лидером по этому показателю является Украина с падением на -32,5% из-за войны с РФ, за ней следует группа восточноевропейских и балтийских государств, включая Болгарию (-23,2%), Латвию (-21,6%), Литву (-17,5%), Молдову (-18,8%) и Румынию (-16,1%).

Вступление в ЕС открыло миграционные маршруты на запад для некоторых регионов Восточной Европы, ускорив долгосрочные потери населения в регионе, который и без того сталкивается со старением населения и низкой рождаемостью.

В крупных экономиках наблюдался более умеренный рост.

В крупнейших экономиках мира темпы роста населения были в целом более умеренными. В Индии рост составил 38,4%, в США — 21,0%, в Китае — 10,9%, а в Бразилии — 22,1%. В Канаде зафиксирован более сильный рост — 35,6%, а в Австралии — 44,9%.

В других странах Азии Япония снизилась на 2,8%, а Южная Корея выросла на 9,9%, при этом оба показателя отстают от среднемирового роста в 46,6%.

В совокупности карта показывает, что самый быстрый рост населения был обусловлен не крупнейшими экономиками, а сочетанием миграционных процессов в странах Персидского залива и в более молодых и быстрорастущих развивающихся странах.

Напомним, ранее аналитик Алексей Кущ сообщил, что В Украине наблюдается критическое сокращение населения. Ежегодно превышение смертности над рождаемостью составляет примерно 250-300 тысяч человек. Такое количество эквивалентно населению города Винница.

