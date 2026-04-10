Населення в Україні зменшилося на 33 відсотки за п'ять років: на скільки стало менше росіян

Було проаналізовано зростання населення в кожній з країн світу за період з 2000 по 2025 рр. Невелика група країн продемонструвала вибухове зростання населення. Лідером списку став Катар, де чисельність населення збільшилася більш ніж на 400%. Однак майже в кожній сьомій країні відбулося скорочення чисельності населення.

Інфографіку у вигляді карти світу, що показує сукупне зростання населення за країнами з 2000 до 2025 року, з кольоровим маркуванням від червоного (зниження) до зеленого і синього (найшвидше зростання), опублікувало видання Visual Capitalist.

Населення України зменшилося через війну

Зазначається, що групи населення, які зростають найшвидше, зосереджені у відносно невеликій групі країн, головним чином у країнах Перської затоки та країнах Африки на південь від Сахари, де міграція та демографічне зростання призвели до швидкого збільшення чисельності населення. Найстрімкіше населення зросло в Катарі, де з 2000 року чисельність населення збільшилася більш ніж на 400%.

У більшості країн спостерігалося зростання населення, але майже в кожній сьомій країні відбулося скорочення чисельності населення.

Найбільш різке падіння спостерігалося у Східній Європі, насамперед в Україні, де воно становило -32,5%. У РФ кількість населення зменшилася на 1%, згідно з цими даними.

За останні 25 років демографічні тенденції розділилися на два напрямки. У деяких країнах населення збільшилося в кілька разів, тоді як в інших воно неухильно скорочувалося.

"На цій карті показано кумулятивну зміну чисельності населення за країнами з 2000 по 2025 рік, засновану на даних МВФ. Контраст очевидний: зростання, зумовлене міграцією, у деяких частинах Перської затоки й Африки, і стійке скорочення чисельності населення у Східній Європі", — ідеться в матеріалі.

Катар значно випереджає всі інші країни: його населення збільшилося більш ніж у п'ять разів (+423,4%) з 2000 року. Це зростання значною мірою зумовлене припливом іноземних робітників, пов'язаних з енергетичним та інфраструктурним бумом. Інші країни Перської затоки також входять до числа тих, що найшвидше зростають, включно з Об'єднаними Арабськими Еміратами (+249,7%), Бахрейном (+153,9%), Кувейтом (+139,1%), Оманом (+129,1%) і Саудівською Аравією (+98,5%).

За межами Перської затоки низка африканських економік також продемонстрували значне зростання, зокрема Екваторіальна Гвінея (+166,6%), Нігер (+157,0%), Ангола (+139,7%) і Чад (+126,9%).

На протилежному полюсі знаходяться кілька країн, що демонструють стрімке скорочення чисельності населення. Лідером за цим показником є Україна з падінням на -32,5% через війну з РФ, за нею слідує група східноєвропейських і балтійських держав, включно з Болгарією (-23,2%), Латвією (-21,6%), Литвою (-17,5%), Молдовою (-18,8%) і Румунією (-16,1%).

Вступ до ЄС відкрив міграційні маршрути на захід для деяких регіонів Східної Європи, прискоривши довгострокові втрати населення в регіоні, який і без того стикається зі старінням населення і низькою народжуваністю.

У великих економіках спостерігалося більш помірне зростання.

У найбільших економіках світу темпи зростання населення були загалом помірнішими. В Індії зростання становило 38,4%, у США — 21,0%, у Китаї — 10,9%, а в Бразилії — 22,1%. У Канаді зафіксовано сильніше зростання — 35,6%, а в Австралії — 44,9%.

В інших країнах Азії Японія знизилася на 2,8%, а Південна Корея зросла на 9,9%, при цьому обидва показники відстають від середньосвітового зростання в 46,6%.

У сукупності карта показує, що найшвидше зростання населення було зумовлене не найбільшими економіками, а поєднанням міграційних процесів у країнах Перської затоки і в молодших країнах, які швидко зростають.

Нагадаємо, раніше аналітик Олексій Кущ повідомив, що в Україні спостерігається критичне скорочення населення. Щороку перевищення смертності над народжуваністю становить приблизно 250-300 тисяч осіб. Така кількість еквівалентна населенню міста Вінниця.

Раніше Фокус розповідав, що Україна котиться до демографічної катастрофи, оскільки десятки тисяч, якщо не сотні, її громадян загинули через війну, а мільйони залишили країну в пошуках безпечніших місць.