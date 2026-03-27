"Каждый год исчезает Винница": эксперт предупредил о критическом сокращении населения

В Украине наблюдается критическое сокращение населения. Ежегодно превышение смертности над рождаемостью составляет примерно 250-300 тысяч человек.

Такое количество эквивалентно населению города Винница. Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире "Новости. LIVE".

"У нас превышение смертности над рождаемостью составляет где-то в год 250-300 тысяч человек. Фактически исчезает каждый год такой город, как Винница", — заявил эксперт.

По его словам, существует три ключевых фактора, которые приводят к депопуляции.

Падение коэффициента фертильности

Кущ пояснил, что падение коэффициента фертильности является наиболее серьезной угрозой для государства. По его словам, для воспроизводства нации этот показатель должен составлять 2,0-2,1 ребенка на одну женщину, тогда как в Украине он сейчас составляет 0,8-0,9. Из-за этого физическое восстановление населения невозможно.

Влияние войны

Вторым фактором специалист называет резкое сокращение продолжительности жизни. Это связано как с последствиями боевых действий, так и с хроническим стрессом, который возник у населения.

"Сейчас продолжительность жизни среди женщин сократилась до 70 лет, а мужчин — до 57-58 лет. То есть, это и прямое влияние войны — люди погибли. И это влияние стрессового состояния", — пояснил Алексей Кущ.

Выезд людей за границу

Финансовый аналитик также отметил, что сейчас родители часто вывозят мальчиков за границу до достижения ими 14-15 лет. Поэтому в выпускных классах остаются преимущественно девушки Это приведет к проблемам в будущем на рынке труда и создаст дисбаланс для демографии.

Ранее Фокус рассказывал, что Украина катится к демографической катастрофе, поскольку десятки тысяч, если не сотни, ее граждан погибли из-за войны, миллионы покинули страну в поисках более безопасных мест, а те, кто остался, не спешат рожать.

По данным Института демографии Национальной академии наук Украины, население Украины, которое составляло 42 миллиона человек до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, уже сократилось до менее чем 36 миллионов человек, включая несколько миллионов на территориях, оккупированных Россией. По оценкам Минсоцполитики, к 2051 году эта цифра сократится до 25 миллионов.

Ранее демограф Элла Либанова назвала факторы, которые могут мотивировать украинцев вернуться из-за границы после войны, а также объяснила, почему не стоит ждать резкого всплеска рождаемости после того, как наступит мир.