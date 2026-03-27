"Кожен рік зникає Вінниця": експерт попередив про критичне скорочення населення в Україні

В Україні спостерігається критичне скорочення населення. Щорічно перевищення смертності над народжуваністю складає приблизно 250-300 тисяч людей.

Така кількість еквівалентна населенню міста Вінниця. Про це заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ в етері "Новини. LIVE".

"У нас перевищення смертності над народжуваністю складає десь на рік 250-300 тисяч людей. Фактично зникає кожен рік таке місто, як Вінниця", — заявив експерт.

За його словами, існує три ключові фактори, які призводять до депопуляції.

Падіння коефіцієнта фертильності

Кущ пояснив, що падіння коефіцієнта фертильності є найбільш серйозною загрозою для держави. За його словами, для відтворення нації цей показник має складати 2,0-2,1 дитини на одну жінку, тоді як в Україні він зараз складає 0,8-0,9. Через це фізичне відновлення населення неможливим.

Вплив війни

Другим фактором фахівець називає різке скорочення тривалості життя. Це пов'язане як з наслідками бойових дій, так і з хронічним стресом, яке виникло в населення.

"Зараз тривалість життя серед жінок скоротилася до 70 років, а чоловіків — до 57–58 років. Тобто, це і прямий вплив війни — люди загинули. І це вплив стресового стану", — пояснив Олексій Кущ.

Виїзд людей за кордон

Фінансовий аналітик також наголосив, що наразі батьки часто вивозять хлопців за кордон до досягнення ними 14-15 років. Через це у випускних класах залишаються переважно дівчата Це призведе до проблем у майбутньому на ринку праці та створить дисбаланс для демографії.

За даними Інституту демографії Національної академії наук України, населення України, яке становило 42 мільйони осіб до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, вже скоротилося до менш ніж 36 мільйонів осіб, включно з кількома мільйонами на територіях, окупованих Росією. За оцінками Мінсоцполітики, до 2051 року ця цифра скоротиться до 25 мільйонів.

