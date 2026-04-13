В Украине европейская валюта почти добралась до отметки 51 грн, тогда как доллар после короткого укрепления снова перешел к снижению.

Новая неделя на валютном рынке Украины начинается с продолжения тенденции укрепления евро и польского злотого. В то же время американский доллар после кратковременного роста снова вернулся к снижению. По данным Национального банка Украины (НБУ), европейская валюта стремительно движется к отметке 51 грн, а польская — к 12 грн.

Какой курс доллара установили в Украине

После одного дня незначительного роста доллар снова перешел к снижению. Колебания произошли в пределах 1 копейки.

На 13 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 43,45 грн.

Курс евро 13 апреля

Европейская валюта продолжает демонстрировать стабильное подорожание на украинском рынке. По данным НБУ, по состоянию на 13 апреля курс евро составляет 50,90 грн, что на 11 копеек больше, чем днем ранее. Иностранная валюта почти достигла отметки в 51 грн.

Курс злотого

Польский злотый также продолжает расти. Национальный банк повысил его стоимость до 11,99 грн, что на 6 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс валют под давлением геополитики — чего ожидать на рынке

Валютный рынок чувствителен к геополитическим событиям. В частности, ситуация может измениться после заявления президента США Дональда Трампа о возможном двухнедельном перемирии с Ираном.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что если США выйдут из конфликта без четкой победы, которую признают другие страны, доллар может ослабнуть, а евро — наоборот укрепить свои позиции. По его словам, развитие ситуации может происходить по нескольким сценариям.

Первый предусматривает постепенное отдаление США от европейских партнеров, что будет стимулировать Европу формировать собственный центр силы, вероятно с Украиной. В краткосрочной перспективе это может привести к укреплению доллара, однако в долгосрочной, если ЕС сможет успешно адаптироваться, евро будет иметь потенциал к росту.

Более вероятным считается сценарий формального сохранения партнерства между США и Европой без глубокой интеграции интересов.

"Цель — деньги и контроль через нефть и газ. Наиболее вероятный сценарий. Ожидания — евро вверх, доллар вниз", — рассказал эксперт

Зато сценарий полного восстановления единства НАТО и отказ США от политики единоличных решений, по мнению Шевчишин, имеет наименее реалистичный вид. Однако, в таком случае курс валют больше зависели бы от монетарных факторов.

Ранее Фокус сообщал, что во втором квартале в Украине не прогнозируют резких колебаний валютного рынка. По оценкам банкиров, официальный курс доллара составит примерно 44-45,5 грн, а евро — в пределах 51-52,5 грн.