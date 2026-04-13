В Україні європейська валюта майже дісталася позначки 51 грн, тоді як долар після короткого зміцнення знову перейшов до зниження.

Новий тиждень на валютному ринку України розпочинається з продовження тенденції зміцнення євро та польського злотого. Водночас американський долар після короткочасного зростання знову повернувся до зниження. За даними Національного банку України (НБУ), європейська валюта стрімко рухається до позначки 51 грн, а польська — до 12 грн.

Який курс долара встановили в Україні

Після одного дня незначного зростання долар знову перейшов до зниження. Коливання відбулися у межах 1 копійки.

На 13 квітня Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 43,45 грн.

Курс євро 13 квітня

Європейська валюта продовжує демонструвати стабільне подорожчання на українському ринку. За даними НБУ, станом на 13 квітня курс євро становить 50,90 грн, що на 11 копійок більше, ніж днем раніше. Іноземна валюта майже досягла позначки у 51 грн.

Відео дня

Опитування Чи плануєте шукати додатковий дохід навесні чи влітку? Опитування відкрите до Так, вже шукаю Планую, але ще не почав(ла) Ні, не планую Уже маю додатковий дохід Голосувати

Курс злотого

Польський злотий також продовжує зростати. Національний банк підвищив його вартість до 11,99 грн, що на 6 копійок більше порівняно з попереднім банківським днем.

Курс валют під тиском геополітики — чого очікувати на ринку

Валютний ринок чутливий до геополітичних подій. Зокрема, ситуація може змінитися після заяви президента США Дональда Трампа про можливе двотижневе перемир’я з Іраном.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що якщо США вийдуть із конфлікту без чіткої перемоги, яку визнають інші країни, долар може ослабнути, а євро — навпаки зміцнити свої позиції. За його словами, розвиток ситуації може відбуватися за кількома сценаріями.

Важливо

Перший передбачає поступове віддалення США від європейських партнерів, що стимулюватиме Європу формувати власний центр сили, ймовірно з Україною. У короткостроковій перспективі це може призвести до зміцнення долара, однак у довгостроковій, якщо ЄС зможе успішно адаптуватися, євро матиме потенціал до зростання.

Більш імовірним вважається сценарій формального збереження партнерства між США та Європою без глибокої інтеграції інтересів.

"Ціль — гроші та контроль через нафту й газ. Найбільш імовірний сценарій. Очікування — євро вгору, долар вниз", — розповів експерт

Натомість сценарій повного відновлення єдності НАТО та відмова США від політики одноосібних рішень, на думку Шевчишин, має найменш реалістичний вигляд. Проте, у такому разі курс валют більше залежали б від монетарних факторів.

Раніше Фокус повідомляв, що у другому кварталі в Україні не прогнозують різких коливань валютного ринку. За оцінками банкірів, офіційний курс долара становитиме приблизно 44-45,5 грн, а євро — у межах 51-52,5 грн.